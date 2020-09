Zineb Ghout é a primeira mulher à frente da Renault em Portugal

A operação da Renault em Portugal será liderada pela primeira vez por uma mulher. Zineb Ghout foi a executiva escolhida pelo grupo automóvel francês para substituir no cargo Fabrice Crevola, segundo o anúncio feito esta terça-feira.

Formada em gestão de empresas e com 40 anos, Zineb Ghout iniciou a carreira na Renault em 2003, como chefe de produto júnior na sede da fabricante automóvel. A primeira experiência internacional durou entre 2007 e 2014, na Renault Argélia, onde liderou mesmo o departamento de marketing entre 2011 e 2014.

A executiva voltou a França em 2014, para o segmento de retalho da Renault e ocupando cargos no departamento comercial. Desde 2017, Zineb Ghout ocupava o cargo de diretora de marketing da marca francesa para a Península Ibérica.

Na hora de assumir a liderança da Renault Portugal, a Zineb Ghout assume uma “grande responsabilidade”, pela “posição de liderança de mais de duas décadas” que a marca ocupa no mercado automóvel nacional”.

A Renault está a sofrer mudanças a nível de organização desde que Luca de Meo assumiu a presidência executiva, em 1 de julho. As quatro marcas do grupo (Renault, Dacia, Alpine e New Mobility) passaram a ser consideradas unidades de negócio indepedentes.