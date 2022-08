Zippy defende a liderança com aposta no digital

Zippy quer continuar a crescer © DR

Quer afirmar-se como uma marca de vestuário para crianças relevante a nível internacional e garante colocar o cliente no centro de todas as decisões. Atualmente a Zippy tem 116 lojas em funcionamento (em Portugal e estrangeiro) e, até ao final do ano, pretende abrir mais quatro espaços. Em conversa com o Dinheiro Vivo, a administradora executiva da Sonae Fashion e COO da Zippy, assume que a marca que gere pretende manter a liderança de vendas no segmento infantil, tanto no online como nos seus espaços físicos.

Joana Ribeiro da Silva, diz que o e-commerce é um dos pilares estratégicos de crescimento da marca que lidera, tanto no nosso país como fora. "Em Portugal, com o objetivo de mantermos a liderança de vendas no segmento infantil, continuaremos a priorizar a experiência do cliente e a garantir a omnicanalidade - focando muito o trabalho das 55 lojas existentes para recolha, trocas, devoluções e até compra online", garante. "Fora de Portugal, nas geografias onde temos mais lojas, estamos a desenvolver o e-commerce com os parceiros de Franchising, para proporcionar também uma experiência omnichanel aos clientes desses países".

Para aumentar o número de compradores online, a Zippy aposta na experiência do cliente, na personalização do site e num plano de gestão do ciclo de vida do cliente com interações e recomendações relevante que acabam por potenciar o processo de compra, em cada fase da vida dos filhos das famílias, o que acaba por criar soluções fáceis e simples, que contribuem para a fidelização, revela Joana Ribeiro da Silva.

E, segundo dados do "Barómetro e-commerce da Marktest", a Zippy registou um aumento de cerca de 21% de compradores online, o que significa, segundo a responsável, que o negócio online tem vindo a aumentar a sua relevância de forma consistente. "Em Portugal, em 2019, o online significava 5% do total do volume de negócios da Zippy. Com a Covid e o fecho das lojas, o peso do online aumentou consideravelmente - tendo atingido os 20% em 2021. Em 2022, este peso mantém-se e isso demonstra o contributo claro do online para o crescimento do negócio", explica a diretora de operações da marca.

Sendo a vertente online, uma parte fundamental do negócio da marca de roupa infantil, Joana Ribeiro da Silva afirma que os esforços da insígnia vão no sentido de reforçar e potenciar ainda mais esse trabalho. "O que, em última instância, prevemos que faça aumentar ainda mais o volume de negócio online para a marca", declara.

Daqui por cinco anos, a Zippy pretende manter a liderança neste mercado em Portugal e ter uma posição de referência no mercado internacional. "O online terá uma importância muito significativa no negócio e a experiência de lojas será mais integrada e digital. Acreditamos que será possível conhecermos ainda mais profundamente o cliente e continuaremos a centralizar as nossas decisões tendo-o como base e garantindo a melhor experiência 360 possível", afirma Joana Ribeiro da Silva.