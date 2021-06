Zippy junta-se à Fundação Casa do Gil pela saúde mental infantil

Inspirada nos amigos imaginários que tantas crianças adotam para lidar melhor com a realidade, a Zippy juntou-se à Fundação do Gil para dar vida a uma grande campanha anual que terá 100% das vendas revertidas para a construção de uma clínica dedicada a saúde mental infantil.

Segundo a OMS, uma em cada cinco crianças mostra evidências de problemas de saúde mental, com Portugal a ser o segundo país com a maior prevalência de doenças psiquiátricas da Europa. Entendendo a urgência do tema, ainda mais em contexto de pandemia e com o confinamento a piorar esta realidade, neste dia 1 de junho, em que se celebra o Dia da Criança, a Zippy lança então a Coleção Imaginária, numa parceria com a Fundação do Gil - que desde 1999 tem como missão ajudar ao bem-estar, valorização pessoal e plena integração social de crianças e jovens em risco social ou clínico.

Esta iniciativa apoiada pela Zippy, que decorrerá até ser levantado o montante necessário,permitirá disponibilizar terapias nas áreas da Psicologia Clínica, Psicopedagogia, Terapia da Fala, Educação Especial, Terapia Ocupacional e Intervenção Precoce, num espaço aberto a toda a comunidade, com preços sociais e preços de mercado - que garantirão o atendimento às crianças em situações mais vulneráveis.

Filipa Bello, Head of Brand & Creative da Zippy © DR

Filipa Bello, Head of Brand & Creative da Zippy: "Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir o valor necessário para a construção da Clínica"

Porque é que a Zippy decidiu juntar-se a esta causa?

Somos uma marca próxima e parceira dos pais e filhos, cujo propósito é simplificar e dar mais significado ao seu dia-a-dia. Assim que nos apercebemos do impacto e incidência dos problemas de saúde mental nas crianças e jovens, e da solução que a Clínica do Gil representa, sentimos de imediato que tínhamos que encontrar uma forma de apoiar o seu desenvolvimento. Este é um tema difícil, do qual felizmente se começa a falar mais e com maior naturalidade, mas cuja ação atempada é essencial para o bem-estar presente e futuro das crianças (e respetivas famílias). Sentimos o dever, não só de promover e incentivar a discussão aberta sobre este tema, como de encontrar soluções para as famílias portuguesas. Assim surgiu esta coleção imaginária: um veículo para que possamos, em comunidade, encontrar uma forma de viabilizar a construção da Clínica do Gil - enquanto despertamos toda a sociedade para a necessidade de estarmos atentos às emoções e bem-estar psicológico das nossas crianças e jovens.

A campanha decorre desde dia 1 até quando e quanto esperam conseguir angariar com a coleção?

O nosso objetivo é alcançar os 150 mil euros necessários para a construção da Clínica do Gil. A campanha decorrerá durante o mês de junho, mas a Coleção Imaginária estará à venda nas nossas lojas e website durante este ano, até que o objetivo seja alcançado.

A campanha faz-se com uma coleção que não existe. Acreditam que vai ter muita adesão?

Acreditamos que terá bastante adesão - pela importância de coletivamente encontrarmos uma solução para este problema tão impactante -, mas naturalmente que dependerá da capacidade de cada um de nós imaginar e ter vontade de tornar este projeto uma realidade.

Como vai funcionar?

Para criar esta coleção, inspirámo-nos nos amigos imaginários que acompanham as crianças desde cedo, e desenvolvemos um conjunto de artigos desde meias, cachecóis, mochilas até vestidos e blusões - todos imaginários. Estes artigos estão à venda nas lojas Zippy e no nosso website e a sua compra funciona de forma muito simples: em loja, basta indicar no balcão que pretendem comprar uma peça da coleção imaginária, e no site, basta adicionar estes artigos ao carrinho, como acontece com os restantes produtos Zippy. Como se trata de imaginação, os clientes não receberão uma peça de roupa, mas sim um postal, que simbolizará a sua ajuda para este projeto. O valor alcançado (100% das vendas líquidas) será entregue pela Zippy à Fundação do Gil.

Poderá a Zippy doar também um valor para a construção da clínica?

A Zippy está a dar desde o primeiro minuto em que se envolveu neste projeto. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir o valor necessário para a construção da Clínica.

Patrícia Boura, presidente da Fundação do Gil. © Leonardo Negrão/Global Imagens

Patrícia Boura, presidente da Fundação do Gil: "Todos podem participar e contribuir"

Esta parceria com a Zippy significa a possibilidade de concretizar este projeto?

A Zippy vai lançar uma campanha nacional de angariação de fundos, permitindo que todas as pessoas possam contribuir com valores a partir de 1 euro, comprando peças imaginárias. Se tudo correr bem, como acreditamos, todos juntos poderemos concretizar este projeto tão importante para a nossa sociedade e que terá um impacto tão positivo na vida de inúmeras famílias portuguesas.

O projeto ganha mais importância numa altura em que a covid aumentou solicitações e problemas?

Sim, sem dúvida. Os confinamentos resultantes da pandemia agravaram os problemas de ansiedade e as questões emocionais das crianças. Sabemos que as fundações de uma vida saudável assentam nos primeiros anos de vida e que mais de 50% das doenças mentais têm o seu início durante a adolescência. De acordo com a OMS, Portugal é o 2º país da Europa com maior prevalência de doenças do foro mental, e 1 em cada 5 crianças apresentam questões de desenvolvimento. Apenas 20% destas crianças têm o acompanhamento devido.

Estes dados são anteriores à pandemia, pelo que faz todo o sentido para nós criarmos mais um projeto inovador e de grande impacto social, que dê resposta a esta problemática que viu crescer o número de crianças a necessitar deste apoio, durante a pandemia.

Quantas crianças poderão ser ajudadas - como vai funcionar esta unidade?

Esta unidade de desenvolvimento infantil vai estar aberta à sociedade civil, ou seja, qualquer criança a poderá utilizar. Teremos valores de mercado para quem pode pagar e valores e bolsas sociais para quem não pode. Também daremos apoio continuo às crianças da Casa do Gil. Na Clínica do Gil pretendemos disponibilizar variadas terapias que ajudam a dar resposta aos problemas mais identificados - Psicologia Clínica, Psicopedagogia, Terapia da Fala, Educação Especial, Terapia Ocupacional entre outras. Para que o acompanhamento prestado seja o melhor, estamos a trabalhar na construção de um corpo clínico de referência, formado por especialistas nestas áreas de atuação. A Clínica estará localizada em Lisboa, no jardim da Fundação do Gil, e estará de portas abertas para todos.

Contam também com outros donativos para a construção desta clínica?

Neste momento, demos início a esta campanha em parceria com a Zippy e todos podem participar e contribuir, desde indivíduos a empresas. São todos convidados a adquirir uma ou mais peças da Coleção Imaginária, que nos irão permitir construir este espaço, que será de todos, também.