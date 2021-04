Zmar. 350 credores reclamam créditos superiores a 40 milhões

O eco-resort Zmar © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Mais de 350 credores reclamaram créditos num valor superior a 40 milhões de euros no âmbito do processo de insolvência da Multiparques A Céu Aberto, empresa proprietária do eco-resort Zmar, apurou o Dinheiro Vivo.

O principal credor é o fundo Ares Lusitani, sociedade que detém a maioria do capital da Multiparques (56,6%) e que requereu a sua insolvência. A empresa proprietária do Zmar foi declarada insolvente a 10 de março.

Novo Banco, AICEP e Unicre compõem o ranking dos principais credores, numa lista que integra mais de 350 reclamações. Dentro deste extenso inventário, há cerca de 150 proprietários de casas de madeira no eco-resort de Zambujeira do Mar.

Os perto de 100 trabalhadores do Zmar também avançaram com pedidos de créditos, de forma a salvaguardar as indemnizações em caso de cessação de contrato de trabalho.

A lista de créditos será apreciada pelos reclamantes na assembleia de credores já marcada para 27 de abril. Nessa ocasião, deverá ser apresentada uma proposta de plano de insolvência.

Caso seja aprovada, será marcada nova assembleia com vista à aprovação do plano. O objetivo último é a viabilidade da empresa, nomeadamente através da sua venda a um potencial investidor, e ressarcir os credores.

Apesar do processo de insolvência, o Zmar fez saber que prevê reabrir em breve, cumprindo com as diretrizes da Direção-Geral de Saúde.

História que se repete

Esta é a segunda vez que o Zmar atravessa um processo de insolvência. A anterior proprietária da Multiparques, a Carvex, também entrou em falência e a sua posição de 56,6% acabou por ser comprada pelo fundo KKK, que detém o Ares Lusitani.

A restante participação está nas mãos de Francisco Mello Breyner, empresário que já foi o dono absoluto da Multiparques.

O Zmar implicou um investimento de 30 milhões de euros, tendo recebido apoios comunitários de seis milhões de euros. Na altura, foi considerado projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN).

O eco-resort abriu no verão de 2009.