Zmar Eco Camping à venda em leilão até 26 de setembro

O Zmar Eco Camping, espaço de alojamento próximo de Zambujeira do Mar, no Alentejo, está à venda em leilão até 26 de setembro. A 10 dias de terminar o prazo, o parque de campismo, que foi considerado uma referência de inovação no alojamento de natureza, recebeu apenas uma licitação no valor de 2.599.461 euros, bastante abaixo dos 3.249.326 euros de valor base.

Segundo informações online da Leilosoc, entidade que está a organizar o leilão, está em processo de venda a participação social da Cravex de 56,6% na Multiparques a Céu Aberto, Campismo e Caravanismo em Parques. A Cravex tem a decorrer um processo de insolvência.

A Multiparques é a empresa que explora o Zmar Eco Camping, um empreendimento turístico com 81 hectares e capacidade para 1572 pessoas. Neste espaço, localizado na Herdade A-de-Mateus, Odemira, a Multiparques edificou um eco-hotel (bungalows de tipologias T1 a T3), criou um parque de 90 metros quadrados para tendas e caravanas e um conjunto de equipamentos, como parque aquático (piscinas coberta e descoberta), restaurante, bar, supermercado, balneários e copa comunitária.

O Zmar conta ainda com uma zona desportiva, com polidesportivo, ginásio e zona de aventura. Para os mais novos, tem um parque de diversões, quinta pedagógica e centro de interpretação ambiental.

Segundo a Leilosoc, em causa estão 5.801.501 (cinco milhões, oitocentos e um mil, quinhentos e uma) ações emitidas pela Multiparques a Céu Aberto, com o valor nominal de 1 euro cada uma, representadas por um título, depositadas no Novo Banco, SA, e das quais a insolvente é a legítima portadora.