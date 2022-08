Zurich abre programas de estágio duas vezes por ano

Nuno Oliveira, diretor de Recursos Humanos da Zurich Portugal, em Lisboa. © DR

Todos os anos a seguradora Zurich, em Lisboa, acolhe entre 12 a 15 caras novas que, por via do Zurich Graduate Program (estágios) se candidatam a trabalhar durante 12 meses na companhia. O programa - que existe desde 2014 - pretende capacitar jovens na fase de ciclo de desenvolvimento académico, para promover as competências necessárias de modo a entrarem no mercado de trabalho, revela ao Dinheiro Vivo, Nuno Oliveira, o diretor de Recursos Humanos da Zurich.

Os recrutamentos acontecem duas vezes por ano e culminam com a entrada dos novos elementos em abril e outubro. "Do ponto de vista de sinergias e de eficiência, se conseguirmos centralizar os graduates em grupo, neste caso dois, conseguimos depois promover todo um plano de acolhimento muito mais robusto e consistente", explica Nuno Oliveira, adiantando que todo o processo de anúncio e recrutamento acontece nos três meses anteriores à entrada dos novos estagiários.

Cada graduate tem direito a uma bolsa mensal na ordem dos mil euros, subsídio de alimentação de valor igual ao de qualquer colaborador da Zurich e subsídio de trabalho híbrido (três euros por dia, durante 11 meses). E ao contrato de formação profissional.

"Este sangue novo traz desassossego e obriga a ser responsável pela formação e desenvolvimento da pessoa. Antecipam também futuras necessidades de recrutamento", reforça o responsável. Isto porque, a taxa de retenção é muito superior ao previsto, uma vez que a capacidade de adaptação dos graduates ao contexto da companhia é enorme, afirma Nuno Oliveira.

E, quando surgem necessidades de recrutamento no decorrer do ano, a respetiva direção que fica sem o colaborador prefere investir no desenvolvimento do graduate que tem consigo, em vez de ir ao mercado, desconhecendo a pessoa que poderia vir a recrutar. "Posso dizer com orgulho que a taxa de retenção é superior a 50%. Leva-nos a manter este programa quase como uma doutrina", garante o responsável com manifesta satisfação.

Karoline Barros entrou na Zurich, como graduate, na área de transformação digital da companhia. O seu estágio foi feito a trabalhar remotamente por causa da pandemia e assim esteve durante dois anos. Pelo meio ficou efetiva e integrou o projeto da implementação do chat bot, um assistente virtual que está alojado no site da Zurich.

Já como efetiva assumiu o cargo de gestora de projeto de implementação do Whatsapp, um canal para que os clientes possam contactar companhia, onde quem responde é também o chat bot. "Isto que demonstra como a Zurich aposta nos seus estagiários. Não é algo passageiro, é um ano de imersão. Se quisermos desafiar-nos, a companhia impulsiona-nos", frisa.

A opinião é partilhada por Cátia Paixão, que integra os quadros da seguradora há seis meses. Quando começou como graduate estava a terminar primeiro ano de mestrado. "Tive apoio total para terminar o mestrado, com tempo para estudar para os exames. Trabalhar na Zurich é enriquecedor, dá para conjugar com a vida pessoal", explica, ao mesmo tempo que garante a sua felicidade por a sua candidatura ao programa de Graduates ter sido aceite, em primeiro lugar.

Integrar estes graduates obriga, também, os responsáveis da seguradora a manter-se atentos às tendências. "Os graduates têm a característica de fazerem perguntas. Ao fazer as perguntas e ao ouvir as respostas ajuda a organização a evoluir. Também podem ajudar a dar soluções para fazer diferente", reflete o diretor de recursos humanos, que acredita que ao alimentar a companhia com estes elementos mais vamos se estimula a organização a estar atenta a novas tendências, novos paradigmas e a antecipar muitos deles.

A cada processo de recrutamento de graduates, a Zurich recebe entre 50 a 80 candidaturas e o número tem vindo a crescer. Para o próximo programa, que começa em outubro, a companhia já rececionou 44 respostas. Como nem todos serão selecionados, a seguradora garante uma resposta a cada um e os seus dados são incluídos na base de dados da empresa. "Já tem acontecido haver repescagens fruto da necessidade de recrutamento que surge", comenta Nuno Oliveira.

Os programas são anunciados nas redes sociais, no site da companhia e também em articulação com as universidades com as quais a Zurich mantém parecerias.

E foi através da sua universidade que Cláudio Norte soube da possibilidade de poder estagiar Zurich. "Estou aqui há quatro meses. Desde o primeiro momento que me sinto muito integrado. Logo no recrutamento senti um grande à vontade com todas as pessoas e sempre fui ajudado ao máximo. Tenho crescido muito e tenho cada vez mais responsabilidade", conta, louvando a companhia pela oportunidade que oferece com este programa.

Um oportunidade que Rodrigo Narciso agarrou com assim que soube da sua existência. "Fui militar durante oito anos, licenciei-me lá e resolvi aproveitar esta oportunidade. Os meus colegas foram cinco estrelas; mesmo em teletrabalho ajudaram-me sempre, e estiveram sempre disponíveis. Ensinaram-me tudo e aprendi imenso com eles", enaltece, explicando que entrou no programa de outubro e que já sabe que vai integrar os quadros da companhia. Sinto-me em casa aqui, a Zurich tem esta vertente de entreajuda. Valeu a pena ter-me candidatado".

Casa nova

Foi em 2019 que os responsáveis da Zurich em Portugal começaram a elaborar um plano que permitisse que os cerca de 600 colaboradores da companhia pudessem trabalhar no mesmo espaço e de preferência na sua sede, na Rua Barata Salgueiro, em Lisboa. Até então, os funcionários da seguradora estavam dispersos. No entanto albergar tantas pessoas debaixo do mesmo teto não iria ser fácil, até porque o espaço do imóvel não iria aumentar.

Com a pandemia e a obrigatoriedade trabalhar a partir de casa, surgiu a oportunidade de repensar o modelo de trabalho dos colaboradores da Zurich, ao mesmo tempo que pensava a remodelação da sede.

Agora, a Zurich tem uma casa nova, no mesmo local de sempre. Todos os pisos foram remodelados de forma a otimizar o espaço - não há um andar igual a outro - e como a companhia adotou a política do trabalho híbrido (três dias em casa e dois no escritório, embora não seja estanque) todos os colaboradores cabem agora na sede da Zurich. Não existem secretárias próprias e os postos de trabalho, assim como as salas de reunião, são reservados através da app interna da Zurich.

Um modelo que agrada a quem trabalha na empresa. "Gosto muito do modelo híbrido, porque tenho um filho pequeno. Assim posso ter mais tempo para ele, uma vez que não gasto tempo nos transportes", declara Rodrigo Narciso.

O tempo gasto em deslocações é um fator importante, para os colaboradores e graduates da Zurich. "Agrada-me muito o modelos de trabalho híbrido, porque vou ao escritório quando é essencial que toda a equipa se reúna, mas caso contrário é muito bom poder almoçar em casa e não perder tempo nos transportes", considera Karoline Barros.

Cátia Paixão tende a concordar com a colega. "O tempo perdido nos transportes não acrescenta valor ao trabalho, mas adoro quando vou à companhia porque estou junto dos colegas".

Este modelo de trabalho híbrido, que está sujeito a um acordo individual, tem obtido, como afirma Nuno Oliveira, um feedback dos colaboradores muito positivo, por parte dos colaboradores.