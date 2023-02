Zurich aumenta salários dos 500 colaboradores em Portugal

Nuno Oliveira, Diretor de Recursos Humanos da Zurich Portugal, em Lisboa. © DR

Os mais de 500 funcionários da seguradora Zurich em Portugal vão ter os seus salários aumentados. A empresa justifica a medida com o aumento do custo de vida e explicita que os salários base foram incrementados entre os "7 e os 15%, sendo as percentagens mais elevadas aplicadas aos escalões salariais inferiores e vice-versa".

Em comunicado, a Zurich explica que quis garantir duas vertentes: um aumento ao nível da inflação de 2022 e que agora todos os colaboradores recebem mais, "pelo menos, 100 euros/mês".

Também as bolsas do Zurich Graduate Program passaram a ter um valor de mil euros mensais.

Para além dos ordenados, a companhia aumentou o subsídio de refeição para 12 euros diários, o significa um acréscimo de 11,65%. O valor do subsídio de trabalho híbrido foi aumentado em cerca de 10,2% e passou para 39,65 euros por mês. Era de 36 euros.

"Ao nível dos benefícios, a Zurich alargou o seguro de saúde "Zurich Saúde" ao terceiro membro do agregado familiar, cobrindo 100% do seguro", refere a seguradora.

"A nossa ambição passa por mantermos o rumo certo, enquanto navegamos num ambiente e condições de mercado que estão em constante evolução e mudança - para isso é necessário garantir um forte alinhamento e compromisso com os colaboradores, sendo um empregador de eleição", reforça Helene Westerlind, a CEO da Zurich em Portugal.

Para o diretor de Recursos Humanos da Zurich em Portugal, Nuno Oliveira, estas "são medidas que primam pela equidade e que visam melhorar o bem-estar das nossas pessoas e suas famílias". E frisa, "a felicidade e o bem-estar dos nossos colaboradores são compromissos que não queremos descurar na Zurich".