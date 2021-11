Zurich lança esta terça-feira concurso para startups

© NDABCREATIVITY - stock.adobe.com

A Zurich lançou esta terça-feira, em Lisboa, um concurso destinado a startups que tenham soluções para "melhorar a cadeia de valor dos seguros, desde a avaliação de riscos à distribuição".

A iniciativa denominada 'Zurich Innovation Championship', lançada no Web Summit, procura candidaturas nas áreas de sustentabilidade, prevenção e mitigação e na área wild-card, "o tema a explorar é '(Re)Imaginar os seguros'".

"Procuramos startups com vontade de explorar, antecipar e desenhar o futuro do setor segurador connosco. Procuramos as soluções que mais e melhor contribuam para a eficiência e para o desenvolvimento sustentável", refere António Bico, CEO da Zurich em Portugal, citado num comunicado da seguradora.

"Queremos colaborar com startups para, em conjunto, criarmos um futuro brilhante para colaboradores, parceiros, clientes e, claro, para a sociedade e o planeta", adianta.

As inscrições no 'Zurich Innovation Championship' estão abertas até 23 de dezembro de 2021 e deverão ser realizadas em www.zurich.com/zic.

"Em janeiro de 2022, a Zurich vai selecionar até 12 startups para uma fase de aceleração de três meses. Nesta fase de aceleração - uma novidade face às duas edições anteriores do 'Zurich Innovation Championship' -, cada uma das 12 startups terá um financiamento de até 100.000 dólares e trabalhará com especialistas da Zurich num plano operacional, com vista a aumentar a proposta de negócio conjunta", adianta a seguradora.

A fase de aceleração irá ocorrer de abril a junho de 2022, seguida da fase de implementação que decorre até setembro de 2022. Em outubro de 2022 haverá uma apresentação pública das 12 soluções.