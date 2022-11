Zurich perdeu 550 milhões no terceiro trimestre

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Novembro, 2022 • 14:16 Partilhar este artigo Facebook

Em comunicado, o diretor financeiro do grupo, George Quinn, reconheceu que, apesar do impacto do Ian, a Zurich "continua no caminho para superar os seus objetivos estratégicos e financeiros para o ciclo 2020-2022" e afirmou que a posição de capital do grupo é "excelente" e o seu rendimento "forte".

Por segmentos, os prémios de seguros por danos foram os que tiveram um maior crescimento nos primeiros nove meses (8%) em comparação com o mesmo período do ano anterior, ultrapassando os 33.000 milhões de dólares.

Quanto a seguros de vida, o volume de novas operações cresceu 2% em relação ao ano anterior, mas o valor de novas operações desceu 11% devido à atualização dos modelos e à subida das taxas de juro, indicou a quinta maior seguradora europeia.

De janeiro a setembro, a empresa suíça adicionou 1,1 milhões de clientes de retalho ao seu portefólio.