Câmara do Porto impede espetáculo de Bruno Nogueira durante o São João

De acordo com o JN, a autarquia local informa em comunicado que “o presidente da Câmara do Porto deu hoje cumprimento a restrições anunciadas há dias para a noite de São João, no Porto. Cafés e lojas de conveniência fecham às 19 e restaurantes não podem ter ninguém dentro depois das 23 horas. As salas de espetáculos não poderão funcionar.”

O município explica ainda que isso mesmo tinha sido já anunciado e que “as festas oficiais e espetáculos estão cancelados”. É ainda explicado que, “com fundamento em relatório emitido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil do Município do Porto, o encerramento das salas de espetáculos e recintos similares, a partir das 19 horas do dia 23 de junho e até às 8 horas do dia 24 de junho”.

É possível, desta forma, que o segundo espetáculo de “Deixem o pimba em paz”, previsto para dia 24 de junho, se possa realizar. Ambos os espetáculos estavam já esgotados e, entretanto, de acordo com o JN a organização decidiu passar para dia 25 de junho aquela que seria a primeira data prevista (todos os bilhetes para o dia 23 passam a contar para o dia 25).

Certo é que estavam já previstas regras apertadas para o início dos espetáculos no Coliseu do Porto, que começam este sábado com higienização do espaço, limitação de lugares e sinalética para que os espetadores circulem da forma mais indicada. Com capacidade para 4 mil pessoas, a sala só irá poder ter um máximo de 1500 nesta altura de pós-confinamento.

(notícia atualizada às 18h25)