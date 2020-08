Media: CEO da Bertelsmann defende consolidação na era do streaming

O presidente do gigante grupo de media Bertelsmann, Thomas Rabe, defende que os reguladores europeus devem autorizar o nascimento de “campeões nacionais da TV” que consigam enfrentar novos rivais, como a Netflix e a Disney+, que oferecem serviços em streaming.

Em declarações ao Financial Times, o CEO do grupo que é dono da alemã RTL, a maior emissora de TV europeia, argumenta que a crise provocada pelo confinamento forçado da população no seguimento da epidemia do novo coronavírus afetou o setor de media e reforçou a sua visão de que é necessário redesenhar o panorama dos media na Europa.

“Há um caso e uma necessidade forte de consolidação”, disse o gestor ao jornal britânico. “Estou convencido de que as parcerias são mais importantes do que nunca, especialmente depois do coronavírus, que prejudicou as emissoras de TV europeias e ajudou as plataformas de streaming dos Estados Unidos”, sublinhou.

Os serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime e Disney + registaram um aumento do seu número de assinantes e as suas receitas cresceram com as medidas que levaram ao confinamento na maioria dos países.

Apesar das emissoras de TV convencionais também terem registado um aumento de audiências, foram afetadas por uma quebra forte na publicidade.

Na quinta-feira, a divisão Bertelsmann RTL Group anunciou uma queda de 16,4% nas receitas, para 2,7 mil milhões de euros nos seis meses anteriores a junho enquanto o seu lucro líquido caiu 65% para 156 milhões de euros.

As ações da RTL, que é a única empresa cotada da Bertelsmann, caíram quase 40 por cento desde o início do ano.