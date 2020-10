Na semana em que é conhecido o plano de recuperação para o País e em vésperas de orçamento do Estado, o ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, revela em grande entrevista as estratégias para o futuro.

Para ler no Dinheiro Vivo em papel, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e para ouvir na antena da TSF, este sábado, dia 3 de outubro. Acompanhe também no site do Dinheiro Vivo.