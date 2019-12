Hotéis do Porto e Norte com lotação quase esgotada para réveillon

Os hotéis do Porto e região Norte estão quase lotados para a passagem do ano, com taxas de ocupação a rondar os 90%, enquanto a noite de Natal está próxima dos 75%.

“Espera-se que a região Norte atinja os 85% de ocupação no Natal e os 95% de ocupação no Ano Novo, uma vez que, numa sondagem realizada hoje, o Natal já regista taxas de ocupação próximo dos 75% e o Ano Novo a chegar aos 90%, afirmou à agência Lusa o presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins.

O presidente da TPNP refere que a previsão para esta época natalícia está em linha com o facto de a região ter crescido até outubro “acima da média nacional”.

“A região tem crescido até outubro acima da média nacional, sendo neste momento a região que mais cresce, 10,1% em número de dormidas e recordista absoluta no crescimento de dormidas de estrangeiros com um crescimento de 12% em relação ao período homólogo”, recordou Luís Pedro Martins.

Carla Correia, diretora de vendas e marketing, do hotel Le Monumental Palace, unidade de cinco estrelas na Avenida dos Aliados, no Porto, estima que as reservas para a noite do réveillon cheguem aos “100% de ocupação” e para a noite de Natal a “taxa de ocupação está nos 73%”.

Nos hotéis The Yeatman, (Vila Nova de Gaia), Infante Sagres (Porto) e Vintage House (Alijó, distrito de Vila Real), na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro a “ocupação encontra-se esgotada” e as reservas para os jantares da consoada e do réveillon estão “com elevada procura”, revelou fonte das três unidades hoteleiras do grupo Fladgate Partnership.

Segundo Bruno Oliveira, gerente do Hotel Pestana Vintage Porto, localizado na Ribeira do Porto, a taxa de ocupação para a noite de 24 para 25 de dezembro está nos 85%. Na noite de 31 para 1 de janeiro a “ocupação prevista é de 100%”.

A elevada taxa de ocupação hoteleira também se regista no Grande Hotel do Porto, um três estrelas localizado na Rua de Santa Catarina, com a noite do réveillon acima dos 85% e a consoada nos 60%.

“Tanto na noite de Natal como na noite da passagem do ano, o restaurante já está com lotação esgotada”, acrescentou Luísa Costa, assistente de direção do Grande Hotel do Porto, avisando que já só têm disponibilidade para o almoço do dia 1 de janeiro, porque para as noites de consoada e do réveillon estão “completos”.

O presidente da TPNP acrescentou que o Natal e Ano Novo em 2018 aconteceram a uma terça-feira, o que “providenciava o gozo de fim de semana alargado”, um facto que não se repete este ano e que “pode trazer uma procura turística diferente”.