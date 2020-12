Em plena pandemia, o imobiliário não dá sinais de estar a ser afetado. O que se passa com este mercado?

Tem mostrado muita resiliência, é um mercado que costuma ser muito resiliente em tempos de crise e esta é mais uma prova. 2020 acaba por ser um ano positivo em Portugal e não tem sido assim em todos os mercados. Mas podemos dizer que vamos ter um ano positivo.

O número de transações previstas para 2020 não é muito diferente de um ano normal...

Vimos de um ciclo de cinco, seis anos bom, com os últimos dois anos muito fortes, com uma dinâmica que nunca tínhamos vivido. Entrámos no primeiro trimestre ainda dentro dessa dinâmica e esses primeiros meses foram muito fortes. Tudo indicava que íamos ter o melhor ano de sempre, o primeiro trimestre foi bom, depois tivemos um trimestre, diria de pânico, no terceiro trimestre houve a nova normalidade e as pessoas perceberam que isto seria uma questão de tempo e as transações voltaram no terceiro trimestre. A vacina já não é só uma luz ao fundo do túnel e já é uma realidade.

Há um recuperar da confiança?

Os mercados vivem dessa confiança e o mercado imobiliário também. Está a haver mais transações em todos os setores.

Entre mercado residencial e mercado empresarial há tendências diferentes?

No mercado de investimento comercial este será mais um ano muito bom. Tudo indica que seja o terceiro melhor ano de sempre, o mercado chegará aos 2,7 mil milhões de euros; no mercado residencial deveremos ultrapassar também a fasquia dos 20 mil milhões de euros. Em ambos os casos poderemos estar a falar do terceiro melhor ano de sempre.

Houve alteração de perfil de investidores?

No mercado comercial aparecem sempre investidores com um perfil diferente, à procura de grandes oportunidades, mas até agora não tiveram muito sucesso, porque não houve um acerto de preços. Os investidores conseguiram perceber que o mercado regressará à normalidade, se calhar até mais cedo do que estavam a espera.

O alojamento local inclui-se nessas oportunidades?

O AL já tinha quotas esgotadas nas cidades em que esses investidores procuravam oportunidades e por isso era um investimento que já estava a cair.

O teletrabalho veio alterar a estratégia das empresas? Procuram escritórios mais pequenos?

Penso que temos sempre de ter em conta a conveniência versus a experiência. Com a tecnologia passámos a ter a conveniência de trabalhar de casa e de comprar online. Mas isso nunca vai substituir a experiência de ir a um bom restaurante, de ir a uma loja, de ir ouvir música. A experiência de trabalhar num espaço colaborativo, com um bom design e com espaço de convívio para networking, essa conveniência de trabalhar em casa lutará com a experiência que as empresas podem proporcionar aos seus colaboradores... Para já, não se sabe se as empresas vão precisar de menos espaço, mas os espaços vão ser diferentes e mais adaptados à tal experiência, para poderem reter talento. Os escritórios estão para ficar, mas serão diferentes.

Mas os vossos clientes já têm pedidos diferentes?

Começam a perguntar e a questionar se vão precisar de mais ou menos área, como vai ser o escritório do futuro e como têm que se adaptar para quando tudo isto acabar. O que podem fazer para trazer de volta as pessoas. É o que mais se fala agora, como vai ser o escritório do futuro, porque é mais fácil haver negócio nos escritórios.

Os vistos gold tiveram algum efeito, ou não foi o suficiente para mexer no mercado?

Estivemos o ano todo a achar que iam acabar ou que iam ser diferentes, chegamos a esta fase e ainda não temos muito presente o que vai acontecer. Tiveram muita importância para a dinamização do mercado e para atrair investimento internacional e renovar as nossas cidades. Hoje temos mais de 100 nacionalidades a investir todos os anos em Portugal.

E que efeitos estão a ter as moratórias?

Estão a ajudar alguns retalhistas a aguentarem-se e vamos ver o que vai acontecer quando acabarem, acho que vai haver mais comércio a sofrer. Mas tem muito que ver com esta questão da experiência: O comércio online era uma coisa que já estava instalada e esta crise deu uma grande aceleração. Se for por conveniência vou usar o comércio online, mas se for por experiência irei à loja.

No mercado de particulares houve novas tendências? Mais pessoas a sair das cidades ou a procurar segundas casas?

Houve uma tendência de procura de casas com mais áreas exteriores e com mais divisões para poderem transformar num pequeno escritório.

Os bancos mudaram a sua relação com este mercado?

Temos acompanhado e vimos que o crédito à habitação já recuperou agora para níveis normais. Os bancos cá continuarão a apoiar as pessoas na compra de casa e a financiar os melhores projetos.

Como é que a JLL se adaptou a esta crise?

Adaptou-se bem, tivemos a sorte de ter planeado o nosso escritório antes da crise e aproveitámo-la para nos adaptar àquilo que é o escritório do futuro, mais open space, com mais zonas colaborativas e informais, onde as pessoas estão mais à vontade. Com mais tecnologia também, pensado para as pessoas, para que se sintam felizes, porque sabem que é aqui que vão fazer mais negócios. Tivemos até mais pessoas a querer voltar do que as que queriam ficar em casa.

Houve alterações nos negócios da empresa?

O ano ainda não está fechado, mas tal como o mercado, penso que a JLL terá também o terceiro melhor ano de sempre. Ainda é cedo para apontar números, mas deverá ser semelhante aos últimos dois anos. Este ano esperamos um volume que deverá ser de 75 milhões de euros.

E como vê 2021?

Com estas notícias de que a vacina está para acontecer sentimos que estamos todos mais confiantes, o mercado sente que o fim da pandemia estará para breve, mas prevemos um ano mais ou menos em linha com 2020, o que já é bom.

Mas já a recuperar?

Sim, talvez comece a acontecer no início do segundo semestre e mais uma vez, insisto, será no timing da vacina, mas quanto mais se falar disso e mais sinais vierem de outros países, mais depressa volta a confiança. Onde a confiança demorará mais a regressar será no turismo e em particular nos hotéis mais virados para o trabalho, com as reuniões que estão a ser substituídas por videoconferências.