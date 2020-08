Áustria está a estudar possíveis restrições de viagens a Espanha

A Áustria está a “analisar intensamente” a possibilidade de emitir advertências a viagens para as várias regiões de Espanha que estão a ser mais afetadas por um número crescente de novos casos de contágio de covid-19.

Com Portugal na “lista vermelha”, as autoridades de Viena, segundo o diário austríaco Osterreich, podem, em alternativa, optar por restringir as viagens à Catalunha, Navarra e Aragão, as mais afetadas pelo novo coronavírus.

O jornal austríaco lembra que a Alemanha já tomou essa decisão em relação às três regiões espanholas, tendo mesmo desaconselhado as viagens, e que Viena poderá emitir, ainda esta semana, uma “advertência parcial” para deslocações a Espanha.

Segundo o Osterreich, o Governo de Viena também está a estudar a possibilidade de exigir um teste negativo do novo coronavírus ou impor uma quarentena de 14 dias para quem entrar em território austríaco oriundo de Espanha, medida que já se aplica a outras regiões e países classificados como zonas de risco.

Sobre a questão, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Áustria limitou-se a confirmar que está atualmente a “analisar intensamente” a possibilidade de aprovação de novas medidas restritivas.

Segunda-feira, a Espanha declarou 2.211 novos casos diários de covid-19, com a da Catalunha a ultrapassar os 100.000 infetados, depois de observar 1.243 num só dia.

Na Catalunha, desde o início da pandemia, foram recenseados 100.668 casos de infeção, depois de, em 24 horas, se terem contabilizado mais 1.243, situação que começa a preocupar sobretudo por causa do surto detetado no Vallès Occidental, uma das regiões a leste da comunidade autónoma.

O total de mortes na Catalunha atingiu os 12.751, tendo 6.995 deles sido registados no hospital ou num centro socio-sanitário, 4.118 em lares de idosos e 814 no domicílio, com as restantes 824 a não serem classificadas por falta de informação.

Segundo os dados oficiais mais recentes, a Áustria registou 21.566 casos de infeção (mais 96 nas últimas 24 horas) e 719 mortes (mais uma do que no dia anterior, tendo considerado recuperadas 19.464 pessoas que foram infetadas.

A Áustria mantém a advertência de viagem de nível máximo para vários países da União Europeia (UEE), como Portugal, Suécia, Bulgária e Roménia, bem como para outras nações extracomunitárias, entre eles os Estados Unidos e a Turquia.

No entanto, o Governo austríaco recomenda, em geral, que se evite viajar para o estrangeiro a menos que seja absolutamente necessário.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 701 mil mortos e infetou mais de 18,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.