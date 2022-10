Brandstory 03 Fevereiro, 2022 • 14:59 Partilhar este artigo Facebook

É a partir das instalações da Critical Techworks em Lisboa e no Porto que nascem as mais recentes inovações tecnológicas para o mundo automóvel. A joint venture da portuguesa Critical Software com a BMW conta com "1300 talentos a trabalhar no futuro" dos veículos da marca alemã, mas alimenta já o presente da tecnologia a bordo destes automóveis em todo o mundo. A marca, diz o seu diretor-geral, Massimo Senatore, "está a investir de forma brutal" em Portugal e vê no país um "hub tecnológico" com potencial de crescimento. "A tecnologia de todos os BMW no mundo é desenvolvida em Portugal", adianta. O responsável foi o primeiro convidado do programa Barómetro Automóvel, que resulta de uma parceria entre a TSF, o Dinheiro Vivo e o Standvirtual, onde se debateram os desafios que a mobilidade elétrica representa para os consumidores e para o próprio setor.

Entre os principais obstáculos à eletrificação está a necessidade de reforço da infraestrutura pública de carregamento, os incentivos dos Estados à compra destes veículos e, sobretudo, a autonomia. "Portugal está num ponto de desenvolvimento no que diz respeito à eletrificação que é de outra liga", sublinha Senatore, que lamenta que o seu país de origem, a Itália, não esteja a apostar forte nesta transição. A questão, acredita, está "na vontade dos governos e de muitas entidades em apoiar ainda mais esta transição".

Porém, o diretor-geral da marca da Baviera alerta que "nem todos os países têm a mesma vontade e a mesma infraestrutura", sendo necessário continuar a abastecer o mercado com veículos a combustão. Pelo menos em algumas geografias, como a América do Sul. "Se não colocarmos nestes mercados carros mais eficientes a gasóleo ou a gasolina, as pessoas vão continuar a usar veículos com emissões muito altas porque não têm infraestrutura e capacidade para fazer a transição", antecipa. Por isso, reforça, a BMW continuará a produzir estes automóveis em simultâneo com o esforço de eletrificação da sua gama, que conta atualmente com 25 modelos elétricos. "Até 2030, 50% das entregas do grupo serão totalmente elétricas", assegura.

A auscultação permanente ao consumidor permite a Nuno Castel-Branco, diretor-geral do Standvirtual, afirmar que "a mudança de comportamento" dos compradores já é evidente nas pesquisas online para a compra de veículos usados. "Hoje em dia, [a compra de usados elétricos] ainda é muito reduzida porque o crescimento das vendas é mais recente, mas vai acontecer", considera. Contudo, por este ser um processo de adaptação demorado, os avanços na investigação e desenvolvimento (I&D) e as economias de escala vão permitir que, aos poucos, o custo de um veículo elétrico seja reduzido e que as suas baterias sejam progressivamente mais competitivas em relação aos motores a combustão. Essa competitividade será mais atrativa para os consumidores "quando a maior parte dos elétricos tiver, no mínimo, 700, 800 ou 900 quilómetros" de autonomia, complementa.

Para Castel-Branco, é importante que as marcas fortaleçam o esclarecimento das maiores dúvidas dos clientes. "Quando estamos com um elétrico na mão requer outro tipo de planeamento. Há uma mudança de mentalidade", explica o líder da empresa do grupo OLX, que garante que "a ansiedade da autonomia" continua a ser um dos principais problemas aos olhos dos consumidores. "É uma forma diferente de gerir o carro", concorda Massimo Senatore, que exemplifica com os veículos híbridos plug-in. "Se for um cliente que vive em Cascais e tem um carro com 50 ou 60 quilómetros [de autonomia], consegue fazer o percurso casa-trabalho em modo 100% elétrico todos os dias, com zero emissões de CO2", afiança.

Por outro lado, observa Senatore, "ainda há falta de carregadores rápidos" em Portugal, o que dificulta os carregamentos em pouco tempo. "A BMW faz parte de um consórcio que vai instalar carregadores super-rápidos até 150 kW nas autoestradas da Europa", diz, enquanto reconhece a importância das marcas automóveis disponibilizarem apoio e soluções integradas aos clientes que optem por 100% elétricos. "As pessoas não punham combustível em casa. Este modelo de carregar [o veículo] no escritório é um paradigma novo", analisa o responsável do Standvirtual. A manutenção é também um dos pontos em que tudo parece mudar face aos motores a combustão, que podem ter "duas a três mil peças mecânicas", já que a simplicidade dos motores elétricos favorece os custos. A vida útil das baterias continua a ser, porém, uma das preocupações, nomeadamente quando o tema é o mercado de usados. "Acho que daqui a três anos haverá ofertas [de elétricos] muito competitivas", remata Nuno Castel-Branco, que acredita que o futuro se encarregará de resolver aquilo que hoje é visto como um desafio.

Todos os meses, a TSF, o Dinheiro Vivo e o Standvirtual juntam-se para um novo episódio do Barómetro Automóvel, um espaço que privilegia a análise do setor, o esclarecimento de dúvidas e o debate sobre o futuro da indústria.