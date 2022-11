Mercado dos veículos elétricos continua a crescer, mas ainda há mitos que importa esclarecer

Brandstory 07 Julho, 2022 • 17:13 Partilhar este artigo Facebook

Não há como negar: são cada vez mais os veículos elétricos que circulam nas estradas nacionais, mesmo numa altura em que o mercado automóvel continua a recuperar de duas crises: a pandémica e a dos semicondutores. Sinal dos tempos, mas também sinal de que os consumidores já olham de outra forma para as novas soluções de mobilidade sustentável. Porém, além dos desafios criados pelas dificuldades nas cadeias de abastecimento e pela guerra na Ucrânia, os mitos em torno da utilização de um veículo elétrico continuam a ser um obstáculo. No último episódio do Barómetro Automóvel, um programa TSF/Dinheiro Vivo com apoio do Standvirtual, três especialistas esclareceram algumas das principais questões dos leitores e ouvintes e desfizeram mitos.

Dados divulgados pelo Eurostat sobre o mercado de elétricos na União Europeia (UE) mostram que já existem mais de um milhão de veículos 100% elétricos, representando um valor 20 vezes acima do registado em 2013 e três vezes superior aos números de 2018. A vontade de fazer a transição da combustão para a eletrificação é já uma realidade patente em vários Estados-membros, incluindo Portugal, onde as vendas têm vindo a aumentar de forma constante. Com a mudança, chegam também as dúvidas habituais de quem nunca utilizou um automóvel elétrico - será que a autonomia é suficiente? Quais as melhores opções de carregamento? E a duração útil das baterias, será que se degrada ao longo do tempo?

"Esse é um dos principais mitos que ficou com os carros da primeira geração, que tinham uma tecnologia de baterias muito rudimentar, pouco evoluída, e que não tem nada a ver com as vendas hoje", atesta Pedro Faria. O presidente da UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos contraria a ideia de que é preciso mudar as baterias dos automóveis elétricos ao fim de cinco anos e exemplifica com a sua experiência neste tema. "Tenho um carro elétrico com seis anos. a bateria tem 7% de degradação e esse carro tem 162 mil quilómetros", afirma. Isto significa que o veículo terá tido uma perda média de autonomia de pouco mais de 1% ao ano, dentro do que é "normal" para estes automóveis. "Os fabricantes, hoje em dia, dão mais garantia às baterias do que ao carro em si, há uma confiança grande", realça Nuno Castel-Branco, diretor-geral do Standvirtual.

No entanto, considerando a degradação normal de uma bateria automóvel, é habitual assistir-se a uma redução ligeira da autonomia máxima do veículo. Um carro que tenha uma autonomia máxima de cerca de 400 quilómetros, poderá passar a fazer apenas 350 ou 300 quilómetros com uma carga completa. Tudo o resto continua a funcionar normalmente, mesmo que a bateria não tenha a capacidade original. "Quem tem este tipo de preocupações, em vez do financiamento opte por um leasing operacional. Paga-se uma renda e ao fim de quatro anos não se tem o risco das baterias", sugere Castel-Branco.

Gestão da bateria e carregamentos

Entre as perguntas enviadas pelos leitores, destaque para um conjunto significativo de dúvidas em relação à gestão da capacidade e durabilidade das baterias. Além de poderem ser carregados à chuva sem qualquer risco para o utilizador ou para o veículo, os automóveis elétricos obrigam a repensar a forma como os utilizamos e, sobretudo, como os "abastecemos". Para Daniela Simões, diretora executiva da Miio Electric, o primeiro passo é ter "acesso a algum tipo de solução tecnológica que indique onde estão esses postos", mas que também possibilite saber de antemão a potência do carregador, a disponibilidade da tomada e, por fim, o índice de fiabilidade do posto. "Parece tudo muito complicado, mas as soluções tecnológicas ajudam a descomplicar muito", assegura a empreendedora.

Por outro lado, são as viagens mais longas que continuam a preocupar muitos condutores que ponderam a adoção da mobilidade elétrica. Atualmente, existem mais de 2500 postos de carregamento em Portugal, sendo que cada um terá cerca de duas tomadas disponíveis. Entre o total, mais de 750 são rápidos ou ultrarrápidos. "Significa isto que as nossas viagens Porto-Algarve estão muito mais facilitadas, porque em 20 ou 30 minutos conseguimos recarregar para seguir viagem", diz Daniela Simões. No que respeita à conservação da bateria, Pedro Faria recomenda que o carregamento não seja feito até aos 100% regularmente e que se evite a utilização frequente dos carregadores rápidos ou ultrarrápidos. "Se formos de viagem, vamos utilizar. Agora, se estamos em casa e para a utilização do dia-a-dia, para quê utilizar o carregamento rápido?", aponta o presidente da UVE.

Uma vez em fim de vida ao serviço de um automóvel, estas baterias de lítio - que, na verdade, têm apenas cerca de 1% deste metal na sua composição - podem ser reaproveitadas. Existem "vários exemplos de aproveitamento", segundo a UVE, como a sua utilização em ambiente doméstico para armazenamento da energia gerada por painéis solares, de forma que possa ser gasta durante a noite. "Num veículo é normal que a bateria vá durar 10 a 20 anos e depois, nesta parte estacionária, também se pensava que ia utilizar outros 10 a 20 anos", revela Pedro Faria. Porém, o responsável da associação diz que "já se fazem contas a chegarem aos 30 anos" após serem retiradas de um veículo. "A própria Renault está a investir em fábricas que reciclam as baterias e elas voltam para os carros", exemplifica Nuno Castel-Branco.

Evolução das vendas

A tendência de crescimento do mercado de veículos elétricos e híbridos manteve-se em maio, de acordo com os dados revelados pelo Barómetro Automóvel. Na vertente dos carros novos, as vendas continuam 24% abaixo dos valores registados no período homólogo em 2019 e 44% abaixo dos números de 2019. "Estamos a sentir os mesmos impactos que têm a ver ainda com a falta de semicondutores, agravado pela componente das cablagens que vinham da Ucrânia", explica Nuno Castel-Branco. O diretor-geral do Standvirtual destaca ainda o desempenho dos usados, cujas vendas "estão menos mal". "Em relação ao ano passado, registam-se menos 7% de vendas e, em relação a antes da pandemia, menos 12%", detalha. Apesar da subida dos preços nos veículos em segunda mão, os valores parecem estar a estabilizar e a importação de automóveis é um dos fatores que para isso contribui. "O mercado encontrou uma solução que foi importar carros, nomeadamente de França e de Alemanha", analisa. Recorde-se que os carros importados em Portugal aumentaram 25% em relação a 2021.

Todos os meses, a TSF, o Dinheiro Vivo e o Standvirtual juntam-se para um novo episódio do Barómetro Automóvel, um espaço que privilegia a análise do setor, o esclarecimento de dúvidas e o debate sobre o futuro da indústria.