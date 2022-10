Venda de automóveis através de plataformas digitais será o futuro

Brandstory 29 Março, 2022 • 13:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Se a digitalização do processo de compra já era uma tendência anterior à pandemia, com os confinamentos e as restrições à circulação, a aquisição de bens e serviços através de plataformas digitais explodiu. "É possível comprar um carro com a facilidade com que se compra qualquer outro artigo hoje, como uma peça de roupa, um smartphone ou um livro", garante Ricardo Cardoso. O diretor de marketing da OLX Cars não tem dúvidas de que, cada vez mais, a aquisição de um automóvel pela internet será uma realidade. "Parece uma coisa distante, mas isto já existe em Portugal", garantiu o responsável no último episódio do Barómetro Automóvel, uma iniciativa TSF/Dinheiro Vivo com apoio do Standvirtual.

Aliás, estudos como o CTT e-Commerce Report 2021 refletem precisamente a maior apetência dos portugueses para as compras online. De acordo com o documento, em 2020 este mercado cresceu 46%, disparando o seu valor para cerca de 4,4 mil milhões de euros. Porém, quando o tema são os automóveis, há ainda um caminho a percorrer para que a aquisição à distância, sem nunca ver ou experimentar o carro previamente, seja uma realidade generalizada. Ainda assim, Nuno Castel-Branco, diretor-geral do Standvirtual, reconhece que "70% das vendas dos nossos clientes iniciam-se online" e que existem já profissionais do ramo a conseguir concretizar 20% a 30% dos negócios através das plataformas digitais.

"Temos de reconhecer que [o aumento das vendas online] é um efeito colateral da pandemia, mas veio acelerar em muito a venda online", realça. Durante os sucessivos confinamentos gerais, a dificuldade de circulação e os desafios no contacto pessoal levaram a que muitos consumidores optassem por pesquisar o seu futuro automóvel através da internet, conhecessem o veículo através de fotos ou videochamada e tivessem o bem entregue à sua porta após concretização do negócio. Ricardo Cardoso adianta que as pesquisas online já eram, antes da covid-19, uma realidade forte nas faixas etárias mais jovens (18 aos 45 anos), mas a verdadeira surpresa está no crescimento entre os mais velhos. "A partir dos 55 anos teve um crescimento brutal nos últimos dois anos. Não estavam habituados a fazer parte da jornada de compra online e, com a pandemia, ficaram fiéis a este estilo de compra", analisa o responsável pela plataforma dedicada ao negócio entre particulares.

Portugal é, ainda, um mercado verde para as aquisições digitais. No entanto, o mesmo não acontece em países como os Estados Unidos. "Os EUA são, nesse aspeto, um mercado muito avançado", considera Ricardo Cardoso. O líder da OLX Cars aponta que em 2018, um em cada 100 carros era vendido online, enquanto hoje um em cada dez automóveis é adquirido desta forma.

É seguro comprar automóvel online?

À semelhança de outras compras através de plataformas digitais, a segurança da aquisição depende de vários fatores. Entre eles, a credibilidade do marketplace que escolhe, mas também as precauções que toma na altura de concretizar o negócio. Para Ricardo Cardoso, existem vantagens nesta opção. "Surge sempre a ideia sobre se o carro está em condições. Se comprarmos à distância e o carro nos vier parar a casa, temos um intervalo de alguns dias, cerca de 10, e o comprador pode experimentá-lo na sua rotina diária", afirma.

É importante, contudo, estar atento a sinais de alerta. Nuno Castel-Branco e Ricardo Cardoso sugerem atentar a elementos suspeitos, como um automóvel à venda com a matrícula tapada, o valor de venda muito abaixo do preço médio, o tipo de fotografias publicadas ou até a comunicação com o vendedor. "Normalmente, um vendedor com más intenções tem pressa em fazer o negócio. Se se sentirem demasiado pressionados, podem questionar-se", alerta o diretor de marketing da OLX Cars. Por outro lado, o comprador deve sempre optar por sujeitar o veículo a um check-up numa oficina da sua escolha. Em ambas as plataformas existem mecanismos automáticos de deteção de fraude e equipas de monitorização que intervêm sempre que surge um alerta, de forma a reduzir o risco. Elementos como a avaliação do vendedor, no caso do OLX, ou do tempo de permanência na plataforma, no caso do Standvirtual, podem igualmente ajudar a fazer uma triagem mais fina da credibilidade de cada particular ou stand automóvel.

Do lado dos vendedores, em particular dos profissionais, também existem formas de aumentar o nível de confiança que passam ao cliente. "Outra coisa que os profissionais podem fazer para aumentar a confiança é usar a garantia, que o Governo exige que seja, no mínimo, de 18 meses, mas que pode ir até aos 36 meses", diz Nuno Castel-Branco. Da mesma forma, é possível permitir ao consumidor que mude de ideias num prazo entre 14 e 30 dias, para que este se sinta mais confortável com o negócio.

Nuno Castel-Branco sugere ainda que o Governo reduza o preço de consulta do histórico de inspeções periódicas para que mais consumidores façam essa verificação e pede, inclusive, que essa informação seja disponibilizada automaticamente nas plataformas. "É algo em que estamos a trabalhar há dois anos. Hoje em dia, quando se compra um carro e tem dúvidas, é possível ir ao portal do IMT e tirar um histórico dos quilómetros", remata.

Todos os meses, a TSF, o Dinheiro Vivo e o Standvirtual juntam-se para um novo episódio do Barómetro Automóvel, um espaço que privilegia a análise do setor, o esclarecimento de dúvidas e o debate sobre o futuro da indústria.