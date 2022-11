Viaturas elétricas e híbridas continuam a aumentar no mercado automóvel

Brandstory 02 Novembro, 2022 • 12:29 Partilhar este artigo Facebook

São cada vez mais os veículos elétricos e híbridos plug-in nas estradas nacionais, uma tendência que se confirma pelos números das vendas do setor automóvel. Em setembro, estas viaturas representaram mais de 50% do total de vendas de novos em Portugal, acima dos motores a combustão. Por outro lado, foi batido o recorde no número absoluto de veículos movidos a energias alternativas: 2.307 elétricos e 1.524 híbridos plug-in. "Claramente estamos a ver uma mudança na oferta e também no consumidor", acredita Pedro Gonçalves, diretor-geral da MG Car, e um dos convidados do último Barómetro Automóvel.

A histórica marca britânica regressou ao mercado português, agora com capital chinês, e traz um portefólio com apenas um modelo a combustão, a que se juntam quatro totalmente eletrificados e um plug-in. "Os próximos lançamentos serão todos elétricos", assegura o responsável em Portugal, onde conta já com cinco concessionários e onde terá um showroom no novo World Trade Center em Carnaxide.

A eletrificação é uma tendência cada vez mais forte na indústria e a Mercedes-Benz, um dos tradicionais fabricantes alemães, não é exceção. Pelo contrário, a marca tem apenas 40% dos seus modelos com motores a combustão e "modelos que já só vendem praticamente em versão plug-in", confirma o diretor de marketing Jorge Aguiar. "Em tudo o que é veículo elétrico estamos com uma procura muito grande e muito acima da capacidade que temos de oferta", assegura. Aliás, o representante da empresa diz mesmo que os prazos de entrega de veículos são o principal obstáculo ao crescimento das vendas. "Todos os meses ficamos, talvez, com 500 carros pendentes", afirma.

A grande questão, transversal a todas as marcas, continua a ser a velocidade de produção. Com a crise dos semicondutores, a indústria não consegue produzir veículos para satisfazer a procura e os "prazos são longos" para a entrega de viaturas novas. Na Mercedes, "nunca menos de seis meses", enquanto a MG diz estar a realizar entregas em cerca de três meses. Porém, com o prolongamento da guerra na Ucrânia - país que tinha uma das maiores fábricas de cablagens da Europa -, o risco é de que não se assista a uma melhoria nos próximos meses.

Jorge Aguiar alerta que, depois dos microchips, o próximo componente em escassez pode vir a ser o vidro. "Os vidros dos automóveis são curvos e para os deixar curvos é preciso gás", aponta, referindo-se à crise energética como um potencial problema adicional para a produção automóvel. Já Pedro Gonçalves assume uma postura mais otimista e acredita que "é neste tipo de períodos que conseguimos reinventar-nos" e que todo o setor "sairá mais forte" desta crise.

Marcas chinesas podem acelerar transição

Tal como a MG, também a Mercedes-Benz conta com capital chinês entre os seus acionistas, algo que nenhum dos responsáveis vê como uma questão. Com a chegada de cada vez mais marcas automóveis chinesas à Europa, Pedro Gonçalves e Jorge Aguiar consideram que estes novos concorrentes podem trazer conhecimento e experiência importantes para a indústria europeia. "A China tem muito mais experiência ao nível do mercado de viaturas elétricas do que a Europa", assinala o diretor-geral da MG, que exemplifica a qualidade de construção destas empresas com a garantia que a MG está a oferecer. "Não é por acaso que a MG se lança na Europa com sete anos de garantia", sublinha.

O diretor-geral do Standvirtual, Nuno Castel-Branco, vê na competição um fator positivo para levar cada vez mais consumidores a trocarem os motores a combustão pelos elétricos. "A China tem volumes inacreditáveis e pode já ter economias de escala que podem fazer com que o preço de compra de arranque de um elétrico seja mais barato", aponta.

Do ponto de vista ambiental, os três recordam que os construtores que atuem no mercado europeu terão de cumprir as regras rigorosas estabelecidas pela União Europeia. "Há uma dificuldade grande das marcas em explicar o que está a ser feito", diz Jorge Aguiar, que reforça que "na Mercedes todas as fábricas da Europa são neutras em carbono". Esta é uma tendência cada vez mais presente em toda a cadeia de valor, desde a extração à produção. "Quando as marcas tiverem toda a sua gama em viaturas elétricas, a pegada será muito menor", acrescenta.

Mercado de novos abranda

"Em agosto, houve um crescimento muito significativo de veículos novos. Quando olhamos para setembro já não é tão significativo, anda à volta dos 15% de carros novos ligeiros de passageiros", contextualiza Nuno Castel-Branco. Porém, o líder do Standvirtual refere que a grande alteração se dá no mercado de usados, em que, pela primeira vez em nove meses, "houve um aumento dos carros disponíveis na nossa plataforma e a procura baixou ligeiramente". "Há, pela primeira vez, uma dinâmica negativa no mercado", analisa.

A tendência de importação de automóveis usados mantém-se na linha dos 40% e, por outro lado, o preço das viaturas usadas entrou "numa fase de estabilização em alta" depois de já ter subido cerca de 30% ao longo do ano.