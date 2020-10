16 Outubro, 2020 • 16:22 Partilhar este artigo Facebook

Um período de contornos extraordinários, em que a Galp registou uma descida histórica na procura de combustível, tendo simultaneamente de continuar a garantir o abastecimento em todo o país e a Fidelidade teve de reequacionar os riscos acautelados pelos seus seguros. Foram assim os momentos iniciais da pandemia de COVID-19 e o subsequente confinamento em Portugal, para estas duas marcas.

Do lado da Galp a exigência acrescida de assegurar o abastecimento e reforçar o apoio a quem se encontrava na linha da frente - equipas médicas e unidades hospitalares, bombeiros e emergências sociais - foi superada com um foco em respostas ágeis e uma cultura interna de segurança bem implementada. Por seu lado, a Fidelidade aplicou os seus conhecimentos na área da saúde para assegurar que os seus clientes particulares tinham todos os meios para lidar com o estado de emergência, mas também que os clientes empresariais estão preparados para uma nova normalidade no que diz respeito ao teletrabalho.

Brands 4 Life assume um registo descontraído, informal, espontâneo e inspirador, onde as marcas partilham as suas experiências e estratégias de marketing durante o período de pandemia.

Ao longo de 12 semanas, acompanhe os testemunhos de personalidades como Filipa Appleton, Diretora de Marketing do LIDL; Inês Drummond Borges, Diretora de Marketing da WORTEN; Sérgio Leal, Diretor de Marketing da McDonald's; Filipa Remígio, Diretora de Marketing e Vendas da Artsana; Lídia Monteiro, Diretora de Marketing do Turismo de Portugal; Tiago Simões, Diretor de Marketing do Continente; Leonor Dias, Diretora de Marketing da Vodafone; Carla Bento, Diretora de Marketing do Santander, entre muitos outros.