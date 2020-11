26 alunos da Nova-SBE com propinas 100% pagas no ano letivo de 2020/21

A Nova School of Business and Economics (SBE) distingue todos os anos os seus melhores "caloiros" © Paulo Spranger / Global Imagens

Foram 26 os "caloiros" que este ano mereceram as Bolsas Nova-SBE - Santander Excelência, atribuídas aos alunos com a melhor média de ingresso nas licenciaturas de Economia e Gestão daquela faculdade da Universidade da Nova de Lisboa. A lista, divulgada esta semana pela escola de Carcavelos, revela médias que oscilam entre os 19,9 valores e os 19,5. As bolsas, atribuídas pelo Santander Universidades, premeiam o mérito académico destes estudantes financiando por completo a ano letivo de 2020/21.

João Duarte de Sousa, que entrou para o curso de Economia da Nova-SBE com 19,9 valores, foi o aluno com a média mais elevada de todos os 26. Mas houve também uma média de 19,85 valores e quatro de 19,8. A lista foi descendo até aos "últimos" quatro, que entraram com média de 19,5 valores.

Ao todo, entre os premiados encontram-se nove alunos da Licenciatura em Economia e 17 da Licenciatura em Gestão. Em termos de divisão por géneros, os premiados ficaram igualitariamente distribuídos, com 13 alunos do sexo masculino e outros tantos do feminino a verem o seu mérito distinguido. Mas nos seis lugares cimeiros, dos 19,8 valores para cima, os homens foram preponderantes, havendo apenas duas alunas a classificar-se neste grupo cimeiro.

Este ano, tendo em conta as restrições associadas à Covid-19, a faculdade já informou, lamentando, que a Nova-SBE não poderá realizar a habitual cerimónia de entrega dos prémios. "As novas medidas decretadas pelo governo, consideram, entre outras coisas, a limitação dos ajuntamentos para mais de cinco pessoas e a restrição das atividades que possam decorrer em estabelecimentos de ensino que não sejam de caráter letivo ou científico", justificou a instituição.

Veja abaixo a lista dos vencedores das Bolsas Nova-SBE - Santander Excelência: