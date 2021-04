Mais 125 bolsas para criar mulheres líderes de negócios

Passar de funcionária a líder de uma empresa é o que estas bolsas oferecem a mais de 100 mulheres. © WOCinTech / Creative Commons

São 125 bolsas que o Santander Universidades oferece a mulheres que queiram tornar-se líderes ou dirigentes empresariais. O curso, inteiramente online, será lecionado pela London School of Economics (LSE) entre 6 de outubro e 23 de novembro deste ano. Para se candidatarem, as interessadas têm de ter entre 5 a 12 anos de carreira profissional em qualquer ramo de negócio.

"O objetivo deste programa de sete semanas é fomentar o potencial das novas gerações de mulheres líderes dotando-as de formação, ferramentas e capacidade de negociação que as ajudem a ser mais influentes, persuasivas e efetivas nos seus futuros cargos de liderança", lê-se no documento de divulgação do Santander Universidades.

As Bolsas Women | Emerging Leaders - LSE oferecem formação online em inglês em competências básicas para futuras líderes, como princípios e estratégias de negociação, tendências, bem como táticas avançadas de negociação eficiente. Quanto a este último aspeto, as bolseiras aprenderão a analisar e conduzir negociações através de métodos comprovados, a explorar estratégias de resolução de conflitos e a aperfeiçoar as suas capacidades de comunicação.

Online também é o processo de candidatura, que deverá ser apresentada através da página dedicada a estas Bolsas do Santander Universidades.

Sendo lecionado pela London School of Economics - "uma das mais prestigiadas universidades do mundo e amplamente reconhecida pela inovação e liderança", diz o Santander Universidades no seu comunicado -, um dos requisitos de candidatura é o domínio da língua inglesa.

Além disso, este programa de bolsas restringe-se aos países onde o Santander Universidades está estabelecido. Pelo que podem concorrer apenas mulheres nacionais ou residentes em 13 países: Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Polónia, EUA, Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Uruguai, México e Peru.

Assim, estas bolsas constituem uma oportunidade para 125 mulheres de diversas regiões e contextos profissionais partilharem experiências de trabalho similares e envolverem-se numa importante rede de contactos após a conclusão do programa.

De acordo com o Santander Universidades, esta iniciativa deriva do forte compromisso deste banco "com a igualdade de género em todos os mercados em que opera, promovendo o empoderamento mulheres com talento, posicionando o Santander entre o top 10 das empresas do 2021 Bloomberg Gender Equality Index".

O Santander refere ainda que é " signatário dos Women"s Empowerment Principles das Nações Unidas" e tem 40% dos cargos de liderança entregues a mulheres, "um valor que ultrapassa em larga escala a representatividade feminina em outras empresas de Espanha e da Europa", afirma. O Banco Santander diz ter por objetivo "possuir 30% de mulheres na alta direção, até 2025".