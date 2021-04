Bolsas Santander Global são "um alívio" para quem quer estudar no estrangeiro

O intercâmbio de estudantes entre universidades começa agora a ser retomado e as Bolsas Santander Global estão aí para ajudar os alunos a concretizar esse sonho. © Lisa Soares / Global Imagens - Arquivo

23 Abril, 2021

Acaba de ser lançada - esta segunda-feira, 19 de abril - a 1ª edição de 2021 das Bolsas Santander Mobilidade Global, cujas inscrições estão abertas até ao dia 31 de maio. Ao todo, são 344 bolsas que vão ser distribuídas por 16 universidades e politécnicos nacionais, para apoiar os estudantes inscritos em programas de estudo no estrangeiro. A primeira vaga destas bolsas, que são inteiramente financiadas pelo Santander Universidades, vai implicar um investimento de 278 mil euros. Para os estudantes que delas beneficiam, este apoio representa "um alívio" e "uma excelente oportunidade", como dois bolsistas Santander Global o descrevem ao Dinheiro Vivo.

O objetivo das Bolsas Santander Mobilidade Global foi logo desde a sua génese, em finais de 2019, auxiliar e incentivar os estudantes universitários a experimentarem uma vivência internacional. Nas palavras da diretora-coordenadora do Santander Universidades, Cristina Dias Neves, proferidas na altura do seu lançamento: "São dirigidas a alunos com dificuldades financeiras e mérito académico que queiram e já tenham conseguido obter forma de ir estudar no estrangeiro. São bolsas que servem, essencialmente, para complementar outros programas de mobilidade, nomeadamente o Programa Erasmus".

Este ano, a primeira vaga das Bolsas Santander Mobilidade Global - no valor de 500 e de 1.000 euros - vai beneficiar 344 alunos e as vagas estão já distribuídas por 16 instituições de ensino superior pertencentes à rede Santander Universidades. As universidades do Porto, Coimbra, Nova de Lisboa e o Instituto Politécnico de Setúbal serão aquelas onde haverá maior número de vagas. (Ver quadro).

(Clique na imagem para ampliar). Fonte: Santander Universidades

A candidatura é fácil: os interessados terão de se inscrever online, na plataforma das bolsas Santander, até à meia-noite do dia 31 de maio.

A simplicidade da inscrição é um dos fatores mencionados por Miguel Cisneiro, estudante com 21 de anos de Bioinformática no Politécnico de Setúbal, neste momento a fazer o seu estágio curricular (equivalente ao seu 3º ano de curso) na Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica.

"O que me atraiu nas Bolsas Santander Global foi, não só ser um auxílio financeiro extra que a qualquer estudante universitário dá jeito, mas também o facto de as condições de acesso serem bastante simples", disse. Miguel Cisneiro contou que O escrutínio para a sua seleção foi feito através da análise do seu currículo, de uma carta de motivação referindo como a Bolsa Santander o poderia ajudar e das atividades extracurriculares a que se dedicava.

"Como eu sempre fui uma pessoa bastante ativa, tenho um currículo já, digamos, interessante, e eu expliquei que o meu objetivo futuro é trabalhar na área da investigação e que qualquer mobilidade internacional seria um forte complemento ao meu currículo, pelo que o apoio do Santander seria vital para o meu futuro​​​​​​", relatou o jovem.​

Para Miguel Cisneiro, ter conquistado esta bolsa teve um significado que foi além do auxílio financeiro. Foi "não só um reconhecimento das minhas capacidades e do meu currículo, mas representou também um alívio", confessou. Isto porque, segundo contou, as restrições às viagens internacionais impostas pela pandemia obrigaram Miguel Cisneiro a iniciar o seu programa de mobilidade virtualmente, mas o quarto na residência belga já estava alugado.

"Eu já estava a ter despesas de uma coisa que ainda não estava a aproveitar e a minha bolsa Erasmus só começou a ser válida a partir do momento em que eu fui para Bélgica, pelo que o apoio da Bolsa do Santander deu-me um alívio e um apoio que... nem sei bem descrever, porque de facto ajudou-me face a essas despesa inesperadas, digamos assim", relatou.

Miguel Cisneiro está a estudar na Católica de Lovaina, na Bélgica, onde vai ficar até junho ao abrigo do Programa Erasmus e com apoio de uma Bolsa Santander Global. © MCisneiro

Miguel Cisneiro explicou que a Bolsa Santander Global que obteve é no valor de 1.000 euros, montante que o ajuda a pagar a renda da residência e o que sobra ainda dá para "usufruir da experiência Erasmus". Isto é, conhecer um pouco o país e a cultura belga e, até, comprar alguns souvenirs - a tal vivência internacional que é também um dos fitos destas bolsas.

O jovem estudante de Bioinformática - um curso que prepara informáticos especificamente para darem apoio à investigação científica - começou o seu estágio em meados de fevereiro, em Portugal, e só no início de abril rumou à Católica de Lovaina, onde vai estudar até ao final de junho.

Mais adiantado está André Cordeiro, de 24 nos, finalista de Direito na Universidade de Coimbra, cujo Programa Erasmus na Universidade de Salzburgo, Áustria, já terminou e foi igualmente feito com o apoio de uma Bolsa Santander Global. Também para este futuro jurista, as despesas de alojamento foram uma preocupação a menos graças à Bolsa Santander.

"Eu tive uma bolsa de 500 euros e com ela eu consegui financiar a casa", referiu André Cordeiro. "A minha bolsa de Erasmus só dava para quatro meses, sendo que eu tive de pagar casa um mês antes do começo da Bolsa do Erasmus e a Bolsa Santander deu para os gastos dessa mensalidade", contou.

André Cordeiro está a acabar o curso de Direito em Coimbra e esteve até dezembro do ano passado na Universidade de Salzburgo, com apoio de uma Bolsa Santander. © ACordeiro

Para Miguel Cordeiro, a Bolsa Santander Global "representou uma excelente oportunidade" e explicou porquê: "Ir de Erasmus acarreta alguns custos, mas não deixa de ter sido uma grande oportunidade e ter tido este apoio sem dúvida que me ajudou bastante, nomeadamente para depois ter outro tipo de experiência na Áustria com o dinheiro da bolsa".

No mundo global em que vivemos, sair da zona de conforto pessoal, passar uma temporada a estudar fora, lidando com possíveis métodos de ensino, pessoas, culturas e um país diferentes é uma experiência enriquecedora cada vez mais necessária. Algo que maioria dos estudantes reconhece.

"Eu iria sempre fazer o Erasmus ou qualquer outro programa de mobilidade, porque sempre tive essa paixão, mas sem dúvida que a bolsa do Santander deu um grande apoio para que eu conseguisse concretizar este meu sonho", admitiu Miguel Cisneiro.

Agora que já está "instalado" na Bélgica e a aproveitar os ensinamentos da Católica de Lovaina, o estudante de Bioinformática só tem um conselho a dar àqueles que estão agora a pesar os prós e os contras de se candidatarem a esta edição das Bolsas Santander Global. "Diria para arriscarem e tentarem a sua sorte, pois muitas vezes, especialmente até durante a pandemia, uma pessoa questiona as suas próprias capacidades e se será, de facto, um bom candidato, mas por vezes as oportunidades surgem quando menos esperamos e, portanto, mais vale tentar a sorte nesta e noutras bolsas", disse Miguel Cisneiro.