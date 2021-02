Embaixadores da Académica Start UC 2021 tomaram posse

Conceber e concretizar projetos inovadores é uma das atribuições dos jovens embaixadores da Académica Start UC para promoção do empreendedorismo © Creative Commons

05 Fevereiro, 2021 • 00:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pandemia não dá tréguas, mas os protagonistas universitários estão a adaptar-se ao novo contexto e a dar continuidade aos seus projetos. A 5º Edição da Académica Start UC acaba de arrancar na Universidade de Coimbra, com a capacitação dos 31 Embaixadores do Empreendedorismo deste ano. A sessão inaugural decorreu online, na passada quarta-feira, 03 de fevereiro, cujo discurso de lançamento esteve a cargo de Rivadávia C. Drummond de Alvarenga Neto, professor na Carey School of Business da Arizona State University, como foi divulgado a página do Facebook da iniciativa.

Para integrarem a Rede de Embaixadores Académica Start UC, os novos "diplomatas" , como é habitual, passaram por um processo de formação que incluiu tópicos como a liderança, a motivação, o trabalho de equipa e a importância do erro.

Agora, os 31 jovens -- cada um deles representante de um dos 26 Núcleos de Estudantes da U.Coimbra, a que se juntam cinco doutorandos -- têm um ano para promover a inovação e o empreendedorismo junto dos seus colegas. E fazem-no concebendo e concretizando projetos inovadores e organizando eventos e outras iniciativas inéditas.

Como melhor explica a própria organização da Académica Start UC, os embaixadores desta rede "são responsáveis por promover uma política de proximidade junto dos seus pares, sensibilizando-os, recrutando-os e promovendo eventos locais para a inovação e empreendedorismo".

E tudo isto é feito "em estreita articulação com os respetivos núcleos de estudantes da Associação Académica de Coimbra (AAC)" e com o apoio da própria universidade e do Santander Universidades.

Este é já o quinto ano consecutivo de realização da Académica Start UC e a participação tem "ultrapassado as expectativas", é assumido no artigo que noticiava o encerramento da edição passada, publicado no sítio da U.Coimbra na internet. De acordo com as suas contas, em quatro anos, a Rede Académica Start UC "teve 109 embaixadores capacitados, 19.746 participantes em eventos e mais de 650 parceiros complementares acumulados.

A experiência parece também satisfazer os próprios embaixadores, como se pode ver pelos muitos testemunhos deixados no sítio dedicado da Académica Start UC, entre os quais figura o de Daniela Marques Guardado: "A Académica Start UC revolucionou a forma como olho para o empreendedorismo. Foi uma experiência desafiante que permitiu estender os meus horizontes ao entrar em contacto com a multiculturalidade presente na universidade de Coimbra".

O mandato destes diplomatas do empreendedorismo termina sempre com a eleição dos Embaixadores do Ano. A 4ª edição não foi exceção e os eleitos foram Maira da Veiga, do Núcleo de Estudantes de Antropologia, Rita Damasceno, do Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências da Educação e Serviço Social, e Diogo Correia, do Programa Doutoral em Sistemas de Transportes.