Escola de programação N.º 1 do mundo vai inaugurar em Lisboa a 26 de outubro

O talento de programador e computação são levados ao extremo pelo ensino da escola 42 Lisboa.

É já na próxima segunda-feira, 26 de outubro, que vai ter lugar a inauguração oficial da 42 Lisboa, uma escola de programação que já foi classificada como a "Nº 1 do mundo" e que este ano chega a Portugal. A cerimónia decorrerá nas instalações da instituição, na Penha de França, em Lisboa, às 18 horas, onde entre outras personalidades, estarão os seus fundadores e patrocinadores.

Desde que iniciou as operações em Portugal, no passado dia 27 de julho, a 42 Lisboa já atraiu 5.600 candidatos, com idades entre os 17 e os 70 anos, dos quais 800 já passaram a primeira fase ao completarem com sucesso os testes online. Esta segunda-feira, 19 de outubro, os primeiros 150 candidatos deram o passo seguinte e mergulharam na Piscine - um espécie de campo de treino intensivo de 28 dias resolvendo exercícios presencialmente na escola -, que é a última fase do processo de seleção dos alunos que integrarão a 42 Lisboa em fevereiro de 2021. (Veja aqui como funciona a 42 Lisboa).

Com forte apoio no mecenato, a 42 Lisboa é inteiramente gratuita para os seus alunos. Para tal conta com o patrocínio de entidades como o Santander Universidades ou a Vanguard Properties e de filantropos como a empresária chinesa Ming C. Hsu.

Na cerimónia de inauguração, que contará com a presença de Pedro Santa-Clara, seu fundador e diretor, cada um dos parceiros partilhará a sua visão para o futuro da tecnologia na sua indústria, bem como para o futuro da educação. Estarão também alguns dos candidatos a alunos daquela que é considerada uma das melhores escolas de programação do mundo, filial da 42 Paris, com presença em mais de 20 países do mundo - e, agora, em Portugal.