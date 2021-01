Estudante da Guiné recebe Prémio Valor IPCA/Santander Universidades

Ventura Tampa (ao centro) no dia da entrega oficial do prémio, acompanhado pelo representante do Santander Universidades e a presidente do IPCA, Maria José Fernandes. © IPCA

Ventura Tampa, estudante guineense do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), foi o distinguido com o Prémio Valor IPCA/Santander Universidades de 2020, que corresponde a um valor pecuniário de 1.700 euros. A escolha do júri, de entre 12 candidatos, foi feita em dezembro, mas a entrega do prémio ocorreu esta segunda-feira, 11 de janeiro.

A ideia é simples: distinguir estudantes que, pelas suas ações e comportamentos, demonstrem valor ético, solidário e altruísta, com benefícios diretos para as pessoas e sociedade, contribuindo ainda para o desenvolvimento das suas competências pessoais. E foi isso que Ventura Tampa fez.

Em 2018, criou o Programa de Integração para Estudantes Internacionais para ajudar os que vêm de fora e, tal como ele, enfrentam obstáculos para conseguirem chegar a e ficar em Portugal a estudar. Isto porque, em 2016, Ventura Tampa foi admitido no curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do IPCA, mas passou esse e os dois anos seguintes a tentar obter vistos e envolvido noutras burocracias.

Como explicou num artigo divulgado pelo próprio IPCA, o seu programa assenta em quatro pilares fundamentais: apoio na candidatura, na obtenção de visto; na receção e acolhimento dos estudantes e integração académica e cultural. O programa já ajudou 60 estudantes e estende-se a todos os estudantes internacionais, não apenas aos seus colegas guineenses.

O júri do prémio considerou que, com esta iniciativa, Ventura Tampa demonstrou uma atitude altruísta, humana e solidária para com os estudantes internacionais.

Desde 2017 que o IPCA, em parceria com o Santander Universidades, vem atribuindo este prémio, pelo que esta é já a sua 4ª edição. No seu ano inaugural, o vencedor foi Pedro Magalhães, pela sua dedicação e auxílio a um aluno do IPCA com paralisia cerebral, que assim consgeuiu terminar o curso de Engenharia e Sistemas Informáticos com sucesso.