Investigação Jovem da U.Porto com encontro marcado de 5 a 7 de maio

Pôr os jovens estudantes em contacto com a investigação científica e acordar neles o "bichinho" da I&D é um dos objetivos do IJUP. © Pedro Granadeiro / Global Imagens - Arquivo

23 Abril, 2021 • 00:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O encontro de Investigação Jovem da Universidade do Porto (IJUP) está mesmo quase a chegar. Entre 5 e 7 de maio, os estudantes desta instituição de ensino superior vão apresentar e discutir os resultados dos estudos e projetos de investigação em que participaram. Este ano em formato virtual, devido às contingências da pandemia, a iniciativa é realizada anualmente com o patrocínio do Santander Universidades e vai já na sua 14ª edição.

O encontro tem data marcada sempre para o início do segundo semestre e pretende ser um programa de iniciação à investigação para incentivar os estudantes da U. Porto a envolverem-se em atividades de I&D.

Em fevereiro de 2020, ainda antes do início do susto da Pandemia de Covid-19, a 13ª edição do IJUP levou à reitora da Universidade do Porto a apresentação de 487 projetos de investigação que foram desenvolvidos por perto de 900 estudantes nacionais e estrangeiros, de acordo com as notícias então publicadas.

Como a própria página da iniciativa na internet explica, o IJUP pretende enriquecer a formação dos alunos, ao facilitar o seu contacto com diferentes metodologias de criação de conhecimento e, em simultâneo, correr o risco calculado de despertar vocações para a investigação científica. Além disso, este programa traz ainda a mais-valia de fomentar a aproximação de potenciais futuros investigadores aos grupos de I&D da U.Porto.

Por fim, a visibilidade interna e externa que o IJUP confere aos projetos desenvolvidos pelos vários institutos e unidades de investigação da U.Porto é mais um dos resultados deste encontro anual de Investigação Jovem.