Investigadoras da U.Coimbra criam embalagens comestíveis

As três investigadoras, Mara Braga, Marisa Gaspar e Patrícia Almeida Coimbra, criadoras das inovadoras embalagens. © U.Coimbra / Cristina Pinto

É uma alternativa ao plástico feita a partir dos resíduos da indústria agroalimentar. As embalagens comestíveis foram pensadas para envolver fruta, legumes e queijo por uma equipa de investigação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. A inovação faz parte do projeto MultiBiorefinery, iniciado em 2018, e a equipa de investigação, inteiramente composta por mulheres, recebeu recentemente um Prémio Santander UC no valor de 20 mil euros.

O objetivo foi encontrar uma forma sustentável de embalar os alimentos disponíveis nas prateleiras do supermercados que conferisse proteção, prolongasse o seu estado de conservação e que, ao mesmo tempo, pudesse ser ingerida. Para tal, a inovadora embalagem foi concebida com recurso a películas obtidos a partir de "resíduos de diferentes alimentos, nomeadamente cascas de batata e de marmelo, fruta fora das características padronizadas e cascas de crustáceos", como refere a notícia publicada no site da U.Coimbra.

A ideia partiu das investigadoras Marisa Gaspar, Mara Braga e Patrícia Almeida Coimbra, do Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta (CIEPQPF), da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC). A película (ou filme) concebida, além de tudo o mais, incorpora na respetiva matriz compostos bioativos/nutracêuticos, tais como antioxidantes e probióticos, com potenciais efeitos benéficos para a saúde.

Daí que não seja de todo mirabolande que os legumes assim embalados possam ir diretamente para a panela, sem retirar a embalagem.

«Produzimos composições diferenciadas de filmes, usando os resíduos quase integralmente, que contêm compostos com propriedades diferentes", disseram as investigadoras à Notícias UC. "Por exemplo, a casca de batata tem mais amido e a casca de marmelo mais pectina, ou seja, temos dois materiais poliméricos estruturais que, combinados, vão gerar um filme simples, sem processamentos complexos», continuaram as responsáveis.

A equipa contou que, antes de chegarem a esta solução, também tentaram uma solução sob a forma de spray e ue o processo de descoberta passou por várias fases que implicou estudar materias, as suas propriedades e reações, quando conjugados, "e avaliar a compatibilidade do alimento com o sistema comestível produzido".

Para as três investigadoras, a solução proposta pela sua equipa pode ser "muito vantajosa tanto para indústria como para o consumidor. É uma abordagem centrada na economia circular". "Não só aumenta a vida útil do produto na prateleira, como também evita o desperdício, reduz a produção de lixo plástico, um grave problema ambiental, e gera um novo produto que confere um adicional nutritivo ao alimento", concluiram.

Financiado pelo programa COMPETE 2020, o projeto liderado pelas três investigadoras da FCTUC foi desenvolvido em colaboração com a Escola Superior Agrária de Coimbra, razão por que mereceu o prémio Projetos Semente de Investigação Interdisciplinar - Santander UC, no valor de 20 mil euros. Trata-se de um prémio atribuido ao abrigo do mecenato do Santander Universidades a equipas multidisciplinares lideradas por jovens investigadores da U.Coimbra.

Além disso, a invenção de Marisa Gaspar, Mara Braga e Patrícia Almeida Coimbra foi ainda premiada no concurso de ideias LL2FRESH, que visa procurar novas soluções de embalagem, métodos de tratamento de alimentos e aditivos de última geração. E deu também origem à publicação de um artigo científico na revista Food Packaging and Shelf Life.