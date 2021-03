Lançadas 50 novas bolsas Santander para adquirir competências digitais

Analisar grandes volumes de dados é um competência cada vez mais necessária no mercado de trabalho. © NEC Corporation of America / Creative Commons license

26 Março, 2021 • 00:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São as Bolsas Santander Tech | Reskilling in Data Analytics e acabam de ser lançadas, na passada segunda-feira, para ajudar aqueles que querem aproveitar as oportunidades de emprego oferecidas pelo mundo digital. Unindo-se à Ubiqum Code Academy, o Santander Universidades permite a meia centena de estudantes e profissionais de cinco países europeus aprenderem os "segredos" da análise de dados e Machine Learning. As inscrições já estão em curso e terminam a 26 de maio.

O processo de candidatura é inteiramente feito online, na plataforma do Santander Universidades dedicada ao seu programa de bolsas. Podem candidatar-se todos os estudantes e profissionais dos cinco países elegíveis (Alemanha, Espanha, Polónia, Portugal e Reino Unido) e os candidatos não precisam ter experiência ou conhecimentos prévios da matéria em causa.

Estas Bolsas Tech | Reskilling são, portanto, mais uma medida integrada na estratégia alargada de apoio à educação do Santander Universidades que aposta, não apenas no ensino superior clássico, mas também na reciclagem profissional e na formação em competências transversais, para que as pessoas consigam aumentar a sua capacidade profissional, evoluir nas suas carreiras e, assim, se adaptarem ao mercado de trabalho em evolução.

Com a duração de 25 semanas, o programa será dado tanto em espanhol como em inglês e através da plataforma da Ubiqum Code Academy, instituição sedeada em Amesterdão famosa pelos seus cursos intensivos (de quatro a cinco meses) de Análise de Dados & Programação Java. Só que nesta parceria com o Santander Universidades, o programa do curso vai incidir em Data Analytics & Machine Learning.

Embora as bolsas a atribuir sejam apenas 50, nem tudo está perdido para muitos dos restantes, porque numa primeira fase serão selecionados 200 participantes que terão uma iniciação à Análise de Dados. Nesta altura, os candidatos entrarão em contacto com os princípios básicos da Análise de Dados e com a forma como esta está a transformar e a otimizar os processos no ambiente de trabalho, melhorando assim as suas competências digitais.

Para a segunda fase, transitam os 50 candidatos com melhor desempenho, que se tornarão então plenamente bolsistas Santander Tech | Reskilling e entrarão para o "campo de treino (bootcamp) da Ubiqum Code Academy.

Aí, com recurso a um modelo de aprendizagem experiencial (aprender fazendo), o programa vai ensinar os bolsistas a extrair e analisar grandes volumes de dados, tal como acontceria em situações reais do mundo de negócios, e pensarem como estrategas de negócios.