Mesa-redonda virtual discute hoje pandemia na Universidade de Coimbra

Estudante da Universidade de Coimbra junto à parede de autógrafos durante os Erasmus Days.

Os "Desafios da Pandemia" para programas de intercâmbio académico, como o Erasmus, e para a União Europeia serão esta sexta-feira, 16 de outubro, discutidos na Universidade Coimbra de forma insólita: uma mesa-redonda virtual. O evento, que vai decorrer a partir das 14h30 e será transmitido online, é apenas uma das iniciativas desenvolvidas ao longo dos três Erasmus Days, que terminam este sábado e são realizados com o patrocínio do programa Santander Universidades.

Desde quinta-feira, 15 de outubro, que na Universidade de Coimbra decorrem os Erasmus Days, um conjunto de iniciativas de promoção deste programa de mobilidade académica europeu, a maioria das quais com um cariz virtual, por força das restrições impostas pela Covid-19.

É o caso da mesa-redonda online desta sexta-feira, que tem por tema "Erasmus e a União Europeia: desafios em tempos de pandemia". A moderar o debate estará João Calvão da Silva, vice-reitor da UC para as Relações Externas e Alumni, que contará também com a contribuição, entre outros, de Pedro Valente da Silva, representante do Parlamento Europeu em Portugal, e Ana Perdigão, diretora da Agência Nacional Erasmus. O evento será transmitido através das redes sociais da Divisão de Relações Internacionais (DRI) da universidade.

Também a cumprir o distanciamento a que os tempos que correm obrigam, esteve a Feira Virtual Erasmus, logo no dia inaugural. Nesta foram difundidos vídeos promocionais de dezenas de universidades parceiras da U. Coimbra, para ajudar os estudantes a decidirem onde vão querer realizar o seu programa de intercâmbio. Os vídeos estão agora disponíveis no YouTube da DRI-UC.

Ao longo dos três Erasmus Days, foram realizadas iniciativas envolvendo toda a comunidade académica da Universidade de Coimbra, partilhando os testemunhos de quem já participou em experiências de mobilidade e divulgando os resultados de projetos financiados pelo programa Erasmus.