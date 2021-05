Novo Prémio Prof. José Adriano vai distinguir docentes dos politécnicos

Ser um docente empreendedor e conseguir transferir esse conhecimento dos politécnicos para o mercado pode dar prémio © Matthew Piechalak - Piechalak Photography / Creative Commons

A 1ª edição do Prémio de Empreendedorismo Prof. José Adriano, criado em fevereiro deste ano pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), começou a aceitar candidaturas esta quarta-feira, 12 de maio, e vai continuar até 15 de julho. A notícia foi divulgada na quinta-feira por Pedro Dominguinhos, presidente do Politécnico de Setúbal e do CCISP. O objetivo é distinguir um docente do ensino superior politécnico que se tenha distinguido na área do empreendedorismo, reconhecendo o seu contributo para o desenvolvimento de uma cultura mais empreendedora no âmbito do ensino superior.

A partir de agora, todos os professores ou professoras que tenham contrato de trabalho com um dos politécnicos afiliados no CCISP correm o risco de ser premiados. Para tal, basta que desenvolvam atividades viradas para o empreendedorismo e se candidatem ao novo prémio. Esta será, assim, uma forma de valorizar o percurso destes docentes na área do ensino, da investigação e da transferência de conhecimento ou de tecnologia para a sociedade e mercado e, até, na da criação de empresas.

Instituído com o apoio do Santander Universidades, o novo prémio, que pretende ser anual, implica a atribuição de um valor monetário de 5.000 euros, além de um troféu e respetivo diploma. Mas o montante do prémio terá de ser dividido: 2.000 euros caberão ao docente em causa, como reconhecimento individual do seu mérito; 3.000 eros deverão ser atribuída à instituição onde leciona.

As candidaturas devem ser apresentadas em formulário próprio e por e-mail para o endereço premio.empreendedorismo@ccisp.pt. Além do necessário CV e carta de apresentação e justificação da candidatura, o candidato deverá apresentar, entre outros documentos, "cinco artigos e/ou trabalhos mais relevantes" que "reflitam o trabalho desenvolvido na área científica do empreendedorismo", lê-se no regulamento do prémio.

O mesmo regulamento dita que o Prémio de Empreendedorismo José Adriano será entregue numa cerimónia pública que deverá coincidir com a Final Nacional do Concurso Poliempreende. Isso significa que o primeiro premiado será conhecido em setembro deste ano.