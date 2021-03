Prémio Científico Mário Quartin Graça 2021 com candidaturas abertas

A qualidade da investigação subjacente à tese de doutoramento candidata é um dos critérios avaliados para a atribuição do Prémio Científico Mário Quartin Graça © Maria João Gala / Global Imagens - Arquivo

O Prémio Científico Mário Quartin Graça acaba de lançar a sua 12ª edição e os interessados têm agora dois meses para se candidatarem. A partir de hoje e até 31 de maio, os doutorados com teses defendidas com sucesso nos últimos três anos podem concorrer, desde que sejam portugueses e de qualquer país da América Latina. Isto porque o galardão resulta de uma parceria entre o Banco Santander e a Casa da América Latina, que distingue anualmente as melhores teses de doutoramento realizadas nestes países com um valor pecuniário de 3.000 euros para cada galardoado.

O Prémio Científico Mário Quartin Graça é anualmente atribuído em três categorias distintas: Tecnologias e Ciências Naturais, Ciências Económicas e Empresariais e Ciências Sociais e Humanas. Em 2020, os biocombustíveis, a inovação na empresa e a figura do autor foram o tema das teses distinguidas, como o Dinheiro Vivo chegou a noticiar.

As incrições são feitas por e-mail, com o envio de um formulário de candidatura prenchido que é disponibilizado na página da Casa da América Latina dedicada ao Prémio Científico Mário Quartin Graça 2021, onde se encontra também o regulamento do concurso.

Para decidir quem são os vencedores, o júri tem em conta a originalidade do tema, a qualidade da investigação e a relevância no âmbito do estreitamento de relações entre os países referidos.

"Este Prémio reflete o compromisso do Santander no apoio ao Ensino e ao Conhecimento", fez saber o banco em comunicado. "Criado há 12 anos, tem vindo desde então a estimular e a reconhecer a formação de estudantes portugueses e latino-americanos em temas de interesse mútuo para Portugal e para a América Latina", avança.

Pelas contas do Santander, até à data foram atribuídos mais de 33 prémios Mário Quartin Graça e recebidas 723 candidaturas, sendo o maior número proveniente de Portugal e do Brasil. Na última edição, foram avaliadas mais de 85 teses.