Prémio Santander Universidades distingue o melhor licenciado militar

Tal como na cerimónia de brevetamento de novos pilotos da Força Aérea (FA), em maio último, também a cerimónia de inauguração do ano académico da Academia da FA estará sujeita às restrições impostas pela pandemia. © AFA/emfa.pt

Catarina Soares do Vale, a estudante universitária que, a nível nacional, concluiu com a nota mais alta o curso na formação militar complementar, vai ser distinguida com o Prémio Santander Universidades. O galardão será entregue durante a cerimónia de abertura solene do Ano Letivo da Academia da Força Aérea (AFA), que vai decorrer esta sexta-feira, 30 de outubro, a partir das 14.30.

A alferes da Força Aérea terminou o curso de Administração Aeronáutica com 15, 35 valores, a mais elevada de entre os seus pares. Mas, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, não poderá receber em mão o seu prémio: a presença de convidados foi restringida a um número limite e a habitual entrega presencial dos prémios será substituída por uma cerimónia transmitida em streaming.

O início da sessão solene da cerimónia será protagonizado pelo Major-general Paulo Reis Mateus, Comandante da Academia da Força Aérea. Na cerimónia intervirá também Sofia Menezes Frère, diretora-geral do Santander Universidades, entidade que criou este prémio precisamente para distinguir licenciado com a média mais alta da formação militar complementar.

Além deste, serão também entregues outros prémios escolares, as cartas de curso, diplomas e espadins e será ainda lecionada a lição inaugural.