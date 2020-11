Projeto do barco solar do IST anuncia "temporada colossal" para 2021

O SR 02, movido a energia solar, foi vice-campeão no Monaco Solar & Energy Challenge de 2019, mas este ano não pôde competir devido à pandemia. Para o ano cede lugar ao SR 03. © TSB/IST

27 Novembro, 2020 • 00:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Técnico Solar Boat (TSB), projeto criado por um grupo de estudantes de diversos ramos de engenharia do Instituto Superior Técnico que resultou na construção de raiz de um barco de corridas movido a energia solar, encerrou a época oficialmente esta semana e anunciou uma temporada colossal para 2021.

Nos planos dos responsáveis do TSB, projeto que conta com o patrocínio do Santander Universidades, está a substituição do SR 02 (na foto) pelo seu "irmão mais novo", o São Rafael (SR) 03. Também ele será um trimarã, cujos motores são alimentados graças aos painéis solares instalados e que se espera atinjam uma velocidade máxima de 70 km/h.

O SR 03 vai dar continuidade à Odisseia, inaugurada este ano, fazendo travessias em diversos rios e zonas costeiras do país. E deverá também participar na 8.ª edição do Monaco Solar & Energy Boat Challenge, onde o seu antecessor se sagrou vice-campeão da sua categoria na época de 2019.

Nesta competição participará também o novo protótipo da equipa, o São Miguel 01, o primeiro barco a hidrogénio criado pela equipa, que deverá estar completamente montado em finais de janeiro, segundo avançou o líder da equipa João Novo.