Santander cria "bolsas pontuais" para responder à Covid-19 na U.Coimbra

13 Novembro, 2020

Chama-se Apoio Social Pontual e acaba de ser criado pelo Santander Universidades no âmbito da sua parceria com a Universidade de Coimbra para prestar auxílio aos estudantes em dificuldades socioeconómicas, agravadas pelo atual contexto pandémico. As inscrições terminam já no próximo dia 15 de novembro e podem ser feitas na plataforma das bolsas Santander Universidades.

O objetivo do Apoio Social Santander-UC é combater o abandono dos estudos por parte dos estudantes que deixem de poder pagar as suas propinas ou que vejam o seu desempenho académico afetado pela falta de estabilidade que as dificuldades financeiras sempre acarretam.

De acordo com o regulamento, trata-se, esta nova "bolsa", de "um apoio social suplementar, de cariz pontual, que consiste numa prestação pecuniária única, atribuída a fundo perdido, e que vem reforçar o conjunto de apoios sociais que já se encontram instituídos", neste caso, na Universidade de Coimbra.

Podem candidatar-se a este apoio, estudantes matriculados na Universidade de Coimbra no corrente ano letivo, "que necessitem, comprovadamente, de um auxílio económico para colmatar necessidades pontuais ou para responder a necessidades básicas imediatas e urgentes, nomeadamente associadas a alojamento, alimentação, saúde, ou outras, que decorram da frequência do ensino superior".

Este auxilio não é, no entanto, cumulável com outros apoios sociais. Portanto, para ser elegivel, o canditao não pode ser beneficiários de uma "Bolsa Santander Futuro ou de qualquer outra bolsa de ação social destinada a apoiar a frequência do ensino superior".

Para ter direito ao Apoio Social Santander-UC, o agregado familiar do aluno tem de ter um rendimento per capita mensal inferior ao limiar de carência (780 euros). Outros dos critérios previstos, é que o estudantes se encontre deslocado, isto é. longe do domicílio familiar.