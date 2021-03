Santander Universidades premiado pela UTAD

Os apoios aos alunos são concedidos pela UTAD, em parte, com o auxílio do Santander Universidades. © Global Imagens /Arquivo

Numa inversão de papéis, o Santander Universidades prepara-se, não para dar, mas para receber um prémio de uma Instituição do Ensino Superior (IES). O auxílio financeiro que o programa de mecenato do Banco Santander para a Educação proporciona aos apoios sociais concedidos, neste caso, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) merece, no entender desta IES, uma distinção. O galardão será atribuído a 23 de março, data do aniversário da UTAD.

Para celebrar os seus 35 anos de existência, a UTAD vai levar a cobo um programa de comemorações que incluirá a atribuição de distinções no âmbito da responsabilidade social. Este ano, "pelo compromisso continuado com o apoio aos estudantes mais carenciados", lê-se em notícia publicada na imprensa local, uma das entidasdes distinguidas será o Santander Universidades, a par da Fundação JB Memorial Trust e do Centro de Testagem COVID-19 da UTAD. Este último, recebe o galardão pelo trabalho de relevo desenvolvido em prol da comunidade neste período complexo de pandemia.

Sitruada em Vila Real, a UTAD pretende também neste seu aniversário render homenagem à sua cidade "natal" e a toda a região nortenha em que se insere. Para tal, realizará o concerto "Da UTAD para Vila Real - Uma homenagem musical à cidade percorrendo o mundo", pelo clarinetista Nuno Pinto e o pianista Bernardo Soares.

O espetáculo decorrerá no Conservatório Regional de Música de Vila Real às 21:30h de treça-feira, 23 de marco, e será transmitido pela UTADTV, ficando assim ao alcance de toda a comunidade local.

Antes disso, realizar-se-á uma já habitual sessão solene, desta vez em formato virtual e transmitida online, onde, para além das intervenções académicas e da entrega de prémios de mérito, haverá lugar a uma oração de sapiência sobre os desafios do Norte, proferida pelo Professor António Cunha, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. O encerramento da cerimónia oficial ficará a cargo do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.