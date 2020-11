UBI desafia: "3 minutos, 1 slide."... 1 tese de doutoramento

Se aceitarem o desafio, os alunos de doutoramento da universidade sedeada na Covilhã só podem recorrer a um slide para defenderem a sua tese. © Jeffrey Zeldman / Creative Commons

A Universidade da Beira Interior (UBI) volta a pôr à prova este ano a criatividade e capacidade de síntese dos seus doutorandos com o desafio "3 Minutos, 1 Slide.... A tua tese!". Os interessados podem inscrever-se até às 17h30 do próximo dia 25 de novembro na competição, que é patrocinada pelo Instituto Coordenador da Investigação (ICI) da UBI, no âmbito do protocolo de mecenato estabelecido com o Santander Universidades. As cinco melhores apresentações sairão premiadas.

A defesa "abreviada" destas teses de doutoramento está agendada para quinta-feira, 26 de novembro, a partir das 14h30, no Anfiteatro das Sessões Solenes da UBI, Pólo I. Como a própria designação da prova indica, os candidatos têm apenas três minutos para exporem a sua tese de doutoramento com recurso a um só slide "em PowerPoint ou software equivalente".

E no referido slide, diz o regulamento, não podem os doutorandos recorrer a animações, elementos audiovisuais ou qualquer outro adereço adicional, como, por exemplo, instrumentos musicais ou equipamentos de laboratório. A violação de qualquer um destes critérios é motivo de eliminação sumária.

As inscrições estão em curso até à véspera da prova e podem ser feitas enviando um e-mail para ici@ubi.pt. Mas, atenção, aquando da inscrição, é preciso enviar logo um ficheiro pdf com o slide proposto, assim como uma descrição sumária do trabalho - no máximo, um folha A4 -, pelo que o tempo escasseia.

Na prova poderão participar os estudantes de doutoramento, inscritos num dos 3ºs ciclos de estudo da UBI e cujo trabalho de investigação decorra no âmbito de uma das Unidades de Investigação e Desenvolvimento integradas no ICI.

As cinco melhores teses terão direito a prémio, em valores pecuniários que oscilam entre os 300 e 100 euros. Os critérios de avaliação podem ser consultados no regulamento da competição.