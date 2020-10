A adaptação das compras online à nova realidade pós-pandemia

30 Outubro, 2020 • 11:28 Partilhar este artigo Facebook

A vida tem tomado novos rumos devido ao contexto de pandemia. Todos os setores têm-se vindo a adaptar e a área do retalho online em termos da logística das entregas não é exceção.

É nesse sentido, e para perceber a resposta estruturada e planeada dos CTT que o "CTT e-Commerce Day" está de volta para a 5ª edição e vai realizar-se no próximo dia 11 de novembro a partir das 9h30, em formato digital.

Em formato de conferência sobre e-Commerce e em parceria com o Dinheiro Vivo e a TSF, este evento vai acontecer virtualmente e presencial, mas só para alguns oradores, com a temática "The future of e-Commerce. Adapting to the new normal".

Ao longo do evento irá acompanhar dois painéis, onde cada um terá cinco oradores. O primeiro painel vai contar com grandes marcas do retalho para discutir as tendências do futuro do e-Commerce no contexto de pandemia num debate intitulado de "The new normal in retail. The great leap of e-Commerce".

Por outro lado, o segundo debate tem como título "Adapting towards the peak season under the pandemic crisis", e promete mostrar como é que os CTT estão a viver em contexto de pandemia e quais são as perspetivas tendo em conta a temporada que se aproxima.

Do CTT e-commerce Day ao seu negócio. Habilite-se a ganhar um Pack de soluções digitais, publicidade e logística para fazer crescer o seu negócio. No dia 11 de novembro não perca o evento que vai abordar o futuro do e-Commerce e a adaptação a este novo normal, e ganhe um dos 50 packs que temos para oferecer.