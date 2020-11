A oportunidade de encontrar respostas

Brand Story 05 Novembro, 2020 • 15:46 Partilhar este artigo Facebook

Que o mundo parou quando ficámos todos em casa, já todos sabemos. Mas a verdade é que desde então, vários são os setores que se têm vindo a adaptar e a procurar novas formas de sobreviver. A área do retalho online é uma delas. E é precisamente nesse sentido que surge o "CTT e-Commerce Day". Esta 5ª edição vai realizar-se no próximo dia 11 de novembro, a partir das 09h30.

Em formato digital, esta parceria dos CTT com o Dinheiro Vivo e a TSF pretende dissecar a forma como as empresas estão a responder à pandemia Covid-19 e como planeiam crescer neste "novo normal". Para além disto, serão também apresentados os principais resultados do estudo de mercado anual sobre o e-Commerce em Portugal.

Até às 13h, vai poder acompanhar dois painéis de oradores que prometem discutir dois temas fundamentais: "The new normal in retail. The great Leap of e-Commerce", no primeiro, e "Adapting towards the Peak season under the pandemic crisis", no segundo.

A sessão acaba por volta das 13h, com a sessão de encerramento dirigida por João Sousa, Executive Board Member dos CTT.

Se se interessa por estes temas, ou se trabalha na área e quer ver algumas das suas perguntas serem respondidas, não perca a oportunidade de assistir a esta conferência, inscrevendo-se aqui.