Crise em tempos de pandemia: conheça o 2º painel do CTT e-Commerce Day

É já no dia 11 de novembro que se vai realizar o "CTT e-Commerce Day". Das 09h30 às 13h00 a 5ª edição deste projeto - em parceria com o Dinheiro Vivo e a TSF - pretende debater a forma como as empresas estão a dar resposta à pandemia Covid-19, ao mesmo tempo que se irá tentar perceber de que forma as mesmas se pretendem reinventar e adaptar a este "novo normal". Para além disto, serão ainda apresentados os resultados do estudo de mercado realizado pelos CTT sobre o e-Commerce em Portugal.

Em formato digital, esta edição vai contar com dois painéis de convidados. O 2º painel terá como título "Adapting towards the peak season under the pandemic crisis" e pretende transformar-se numa discussão entre grandes marcas do retalho, contando com a presença de: Alberto Gonzalez Lopez, Operations & Logistics Manager dos CTT; Gonçalo Soares da Costa, Founder & CEO do Mercadão; Pedro Bordonhos, Head of e-Commerce da Lanidor e André Serrano, Owner & CEO do Viriatinhos.

Alberto Gonzalez Lopez

Profissional apaixonado com 20 anos de experiência internacional em operações e general management, liderando equipas altamente eficazes em ampla gama de setores exigentes. Trabalhou para empresas líderes mundiais, como por exemplo, Amazon, Goodyear-Dunlop, Logista ou Leroy Merlin, entre outros. Em tempos de pandemia, defende que "é imprescindível fazer uso de todas as ferramentas de flexibilidade e planejamento de que dispomos, para podermos nos adaptar às necessidades dos clientes. Necessidades que evoluirão de forma inesperada dependendo do desenvolvimento dos eventos".

Gonçalo Soares da Costa

Fundador do Mercadão e de operações de e-commerce como Vinha.pt (Bebidas, B2C), Cabazes.pt (Corporate Gifts, B2B), ou Alfredo (Refeições on-demand, descontinuado). Mais de uma década de experiência em posição de liderança de alguns dos maiores projectos de e-commerce em Portugal. Acredita que " 2020 é um ano de viragem para o e-commerce português: o forte aumento de procura implica reflexão sobre os modelos de negócio online, com vista à implementação de processos logísticos e de apoio a cliente escaláveis, que permitam satisfazer e reter os novos consumidores de forma durável".

Pedro Bordonhos

Apaixonado por Inovação e Tecnologia, formou-se em Engenharia e Gestão Industrial enquanto crescia profissionalmente como Software Analyst and Developer. Descobriu no e-Commerce uma nova "paixão", ainda na altura onde tudo era novo e desconhecido. Hoje em dia tem a seu cargo a liderança da equipa de Digital e eCommerce da Lanidor . Acerca do tema deste segundo debate, afirma que "esta crise pandémica trouxe-nos enormes desafios, o eCommerce vinha a ter um crescimento sustentado e os sistemas já se tinham adaptado à existência de picos, mas de repente tudo mudou. Neste momento convivemos constantemente com números de Peak Season e agora que vamos entrar na sua verdadeira época, o eCommerce e os seus players terão o seu maior desafio de sempre".

André Serrano

Owner e CEo do Viriatinhos, confessa que " A pandemia veio acelerar o nosso processo de implementação da nossa loja digital, que já estava nos nossos planos. A solução mais rápida e pratica que encontramos para iniciarmos com as vendas online e respetivos envios foi a solução E-Commerce dos CTT, sendo uma ferramenta ideal e prática".