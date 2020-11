CTT e-Commerce Day: conheça o 1º painel a dar voz à Conferência

Brand Story 05 Novembro, 2020 • 15:47 Partilhar este artigo Facebook

É já no dia 11 de novembro que se vai realizar o "CTT e-Commerce Day". Das 09h30 às 13h00 a 5ª edição deste projeto - em parceria com o Dinheiro Vivo e a TSF - pretende debater a forma como as empresas estão a dar resposta à pandemia Covid-19, ao mesmo tempo que se irá tentar perceber de que forma as mesmas se pretendem reinventar e adaptar a este "novo normal". Para além disto, serão ainda apresentados os resultados do estudo de mercado realizado pelos CTT sobre o e-Commerce em Portugal.

Em formato digital, esta edição vai contar com dois painéis de convidados. O 1º painel terá como título "The new normal in retail. The Great Leap of e-Commerce" e pretende transformar-se numa discussão entre grandes marcas do retalho sobre as tendências do futuro do e-Commmerce aceleradas pelo contexto da pandemia. Quanto aos oradores, vamos poder contar com: António Ribeiro, Head of e-Commerce no El Corte Inglés; Joana Bastos dos Santos, Industry Manager for Retail na Google Portugal; João Maria Jerónimo, Head of Digital and e-Commerce na Wells; Ricardo Ortigão Ramos, CEO da PAEZ e Marta Lousada, e-Commerce & Digital Manager na Sephora Portugal.

António Ribeiro

A Experiência em e-Commerce começou na Sonae, mais concretamente com o nascimento do negócio de e-Commerce da Sportzone do qual fez parte durante 3 anos. Anos que passaram a correr e que o levaram ao projecto de e-Commerce do El Corte Inglés onde atualmente têm a função de Head of digital and e-Commerce, em Portugal. Um novo nascimento que agora ao fim de 5 anos não para de o surpreender. As pessoas são a chave e vão ser sempre, mas acredita que ser um aliado da tecnologia é a única forma de sobreviver.

Joana Bastos dos Santos

Com 13 anos de experiência no mundo digital, Joana Santos é hoje Industry Manager na Google em Portugal trabalhando com as grandes marcas do setor de retalho. Através da criação de relações de parceria de longo prazo com estes stakeholders, faz a ponte entre os seus desafios de negócio e as soluções ideais que a Google disponibiliza com vista a ultrapassar esses mesmos desafios e a identificar oportunidades de digitalização e de crescimento de negócio.

João Maria Jerónimo

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e com um Mestrado em Finanças e Gestão Internacional pela NovaSBE, João começou a sua carreira no Citigroup, como Investment Banking (2012-2013), passando depois para a A.T.Kearney como Management Consulting (2013 - 2015). Atualmente, desempenha funções de Head of Digital and e-Commerce, na Wells.

Ricardo Ortigão Ramos

Licenciado em Negócios e Administração pela Universidade Católica em Lisboa, começou a sua carreira como Vice-President Corporate & Investment Banking, no Banco Santander (2011-2015), mudando um ano depois de funções para Associate Director Growth Capital Fund. Foi em 2016 que entrou na empresa PAEZ, como Managing Director, ocupando em 2019 o cargo de CEO, que mantém até aos dias de hoje.

Marta Lousada

A Marta iniciou a sua carreira, em 2011, como Analista de Marketing e Controller de Gestão na Well"s, insígnia na área de saúde da Sonae. Com o seu gosto pessoal pela área de Marketing Digital, em 2013 fez um curso de Digital, na EDIT. Após o curso, surgiu a oportunidade de integrar uma nova equipa de Desenvolvimento de Novos Negócios na Sonae. Entre os novos negócios estava o e-Commerce, área na qual acabou por se especializar deste então. Em 2014 passa pelo universo das startups em Portugal, onde desenvolve a função de Head of Marketing e Business Developer numa startup de e-learning. A sua paixão pelo retalho leva-a a aceitar o convite de voltar à Sonae, onde trabalha a área de e-Commerce e digital marketing até 2017. Em 2017, aceita o desafio de lançar em Portugal um dos sites de beleza há muito desejados, o site de e-Commerce da SEPHORA Portugal.