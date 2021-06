O convite é feito por Alberto Pimenta, Diretor de e-Commerce dos CTT, que relembra que os CTT, em parceria com a TSF e o Dinheiro Vivo, vão realizar no próximo dia 1 de junho, das 9 às 13 horas, a Conferência CTT e-Commerce Moments disponibilizada através de live streaming.

O tema deste ano será " The next normal. Becoming stronger with e-Commerce" e o objetivo será perceber a forma como o e-Commerce pode ajudar as empresas de retalho a crescer, bem como de que forma as PMEs conseguiram reerguer-se e crescer através do comércio eletrónico, principalmente em tempos de pandemia.

Com dois painéis de excelência, o primeiro painel vai contar com Parfois, hôma, Gato Preto, SportZone e L"Oreal e o segundo painel com InvestBraga, Creative Zone, eupoupo.com, HMS Sports e DoZero.

Para assistir a esta conferência, inscreva-se gratuitamente aqui.