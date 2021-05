A voz dada às empresas sobre o crescimento do e-Commerce

A pandemia veio mostrar-nos que o digital veio para ficar e que o e-Commerce foi uma grande alavanca para que as empresas e negócios conseguissem superar as adversidades sentidas durante o contexto pandémico.

No dia 1 de junho, das 9h30 às 13h, vai realizar-se o "CTT e-Commerce Moments". É no auditório dos CTT que se vai realizar a 6ª edição do projeto e-Commerce Moments, uma parceria com o Dinheiro Vivo e a TSF, que vai ter como mote a temática "The next normal. Becoming stronger with e-Commerce", onde o e-Commerce em formato virtual vai ser debatido.

Esta edição vai contar com dois painéis de convidados. Com o título "SMEs. Emerging and growing with e-Commerce", o 2º painel pretende debater de que forma as empresas podem crescer com o e-Commerce, respondendo ao contexto de pandemia, mas também para um futuro sem a mesma.

De entre o leque de oradores, o 2º painel da edição vai contar com a presença de Carlos Silva, Administrador Executivo da InvestBraga, Silvia Correia, CEO Creative Zone, e Fernando Igrejas, Administrador Executivo na eupoupo.

Carlos Silva

Licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho e com uma Pós-Graduação em Sistemas de Informação pela mesma instituição, atualmente, é Administrador Executivo na InvestBraga - Agência para Dinamização Económica, onde gere as seguintes marcas/infraestruturas da Empresa 100% Municipal: Altice Forum Braga, StartupBraga e Centro de Juventude de Braga.

Sobre o e-Commerce, Carlos Silva afirmou que "O CTT Comercio Local é uma aplicação que permitiu alavancar a estratégia do projeto Comprar@Braga, e que permitiu a digitalização de muitas lojas do comercio tradicional de Braga, fazendo com que estas lojas, no período do 2º confinamento em 2021, estivessem com vendas online num curto espaço".

Silvia Correia

CEO Creative Zone, Silvia Correia é licenciada em Economia pelo ISEG. Empresária e empreendedora social, Silvia também é responsável por projetos de voluntariado.

Sobre o valor do e-Commerce nas empresas, Silvia Correia salientou: "Para as micro/pequenas empresas, ter uma loja online é poder crescer num mercado sempre competitivo, aprender a importância de errar, é poder ser diferente nos detalhes. É usar a tecnologia ao serviço das pessoas, colocando o princípio dos 3Ps em ação: Pessoas Precisam de Pessoas. Sempre!"

Fernando Igrejas

Licenciado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em Engenharia Mecânica, Fernando Igrejas começou o seu trabalho como Administrador Executivo na eupoupo.com desde 2013, permanecendo atualmente na mesma empresa. Desde 2007 e até ao momento também é Administrador na Sousa, Antunes e C.ª, SA.

"Os fatores de sucesso de uma plataforma de e-Commerce assentam maioritariamente num cocktail de tecnologia, logística, marketing digital e proposta de valor. Na ausência de um deles, as PMEs arriscam-se a ter uma digitalização absolutamente irrelevante e inconsequente", reforçou.