CTT e-Commerce Moments: conheça as primeiras vozes desta conferência

É já no dia 1 de junho que se vai realizar o "CTT e-Commerce Moments". Das 09h30 às 13h00, no auditório dos CTT, a 6ª edição deste projeto - em parceria com o Dinheiro Vivo e a TSF - terá como tema "The next normal. Becoming stronger with e-Commerce" e pretende debater o e-Commerce em formato virtual.

De uma forma digital, esta edição vai contar com dois painéis de convidados. O 1º painel terá como título "The future of retail. Driving the growth with e-Commerce" e pretende transformar-se numa discussão sobre a visão de cada empresa com foco na operação online, na resposta ao contexto de pandemia que estamos a viver, nas suas repercussões no negócio e em particular na logística como fator chave, e nas suas perspetivas a curto e médio prazos.

Quanto aos oradores, vamos poder contar com a presença de Carolina Afonso, diretora de marketing e digital (Gato Preto) e professora universitária (ISEG) e Jorge Simões, Head of Marketing & Ecommerce da SportZone.

Carolina Afonso

É atualmente diretora de marketing e digital do Gato Preto. Tem mais de 15 anos de experiência em marketing e tecnologia, tendo sido previamente diretora de marketing da ASUS e da Konica Minolta. É professora convidada de Gestão e Estratégia no ISEG, co-coordenadora da Pós-Graduação em Marketing Digital, da Pós-Graduação em Gestão da Sustentabilidade e de outros cursos executivos do ISEG Executive Education.

É doutorada em Marketing pela Universidade Complutense de Madrid. Integra a direção da APPM (Assoc. Nacional de Profissionais de Marketing e é co-founder Green Purpose. Tem ainda vários livros publicados na área de marketing e sustentabilidade.

2020 marcou um ano de viragem no retalho e no eCommerce. Há alterações no comportamento do consumidor que vieram para ficar, o que exige uma outra perspetiva por parte dos retalhistas. Este evento organizado pelos CTT debate temas fulcrais da atualidade do retalho e do eCommerce, promovendo uma reflexão sobre os desafios da omnicalidade.

Jorge Simões

Assume o cargo de responsável pela equipa que há 10 anos sonhou, desenvolveu e lançou a operação de e-commerce da Sport Zone para Portugal e Espanha. Liderando o negócio digital do retalhista de desporto é dos gestores portugueses com mais experiência nas áreas de ecommerce e omnichannel.

A era pós-covid terá uma economia moldada por novos hábitos com base na redução da interação de contato próximo e nas restrições de viagens e higiene mais rígidas. A (ainda) atual pandemia mudará a forma como comemos, trabalhamos, fazemos compras, fazemos exercícios, administramos a nossa saúde, socializamos e passamos nosso tempo livre num ritmo de mudança sem precedentes. As marcas e os negócios precisam entender, antecipar e adaptar-se a toda esta mudança para continuar a cumprir a sua missão de entregar valor ao seu cliente.