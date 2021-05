CTT e-Commerce Moments: o papel do e-Commerce para o crescimento das empresas

Marque na agenda o dia 1 de junho porque é nesse dia que a 4ª edição do "CTT e-Commerce Moments" se vai realizar, das 9 às 13 horas, no auditório dos CTT. O mote da iniciativa parceira do Dinheiro Vivo e TSF é "The next normal. Becoming stronger with e-Commerce".

Em formato digital, esta edição vai ser focada no e-Commerce de forma a compreender como as empresas e os negócios têm superado as adversidades impostas pelo contexto pandémico através do digital.

Com os dois painéis de convidados, o primeiro painel tem como título "SMEs. Emerging and growing with e-Commerce" e vai contar com a presença de João Barreiro, Co-CEO do Do-Zero, e Hugo Miguel Sousa, CEO da HMS Sports Consulting.

Os dois convidados, juntamente com o restante painel, vai debater o crescimento do e-Commerce e, consequentemente, o crescimento das empresas mesmo em contexto de pandemia, bem como, o futuro dos negócios.

João Barreiros

O atual Co-CEO do Do-Zero, João Barreiros, é licenciado em gestão pelo Instituto Superior de Gestão, tendo também tirado uma pós-graduação em Finanças na mesma Instituição e uma outra pós-graduação em Gestão do Conhecimento e Business Intelligence. Durante o seu percurso académico, esteve cinco anos em FMCG (na Nestlé, Sumol e Compal) e três anos em consultoria como Manager.

"Uma coisa que a pandemia nos provou é que conseguimos viver praticamente de forma exclusiva através do e-commerce, mas, para que isso aconteça, é necessária uma constante adaptação logística. São tempos sem precedentes, mas a minha crença é de estes novos hábitos de consumo vieram para ficar".

Hugo Miguel Sousa

Licenciado em Economia pela Universidade Lusíada, Hugo Miguel Sousa tirou uma pós-graduação em Marketing Desportivo pelo ISCTE e um mestrado em Marketing pela mesma Instituição. Atualmente desempenha a função de CEO da HMS Sports Consulting, empresa especializada na organização de eventos desportivos e gestão de carreira de atletas fundada em janeiro de 2008.

"A HMS Sports Store começou a ser idealizada há alguns anos, mas as circunstâncias nunca foram as ideais. Em 2020, com a pandemia Covid-19, foi necessária uma reorganização das nossas vidas e a palavra reinventar ganhou".