É pela voz de Alberto Pimenta, Diretor de e-Commerce dos CTT, que relembramos que os CTT, em parceria com a TSF e o Dinheiro Vivo, vão realizar no próximo dia 11 de novembro, das 09h30 às 13h00, a Conferência CTT e-Commerce Moments disponibilizada através de live streaming.

A pandemia será o ponto de partida deste debate e o objetivo é perceber de que forma é que as empresas responderam à situação atual e qual foi o impacto deste contexto no e-Commerce, apresentando ainda as soluções encontradas pelos CTT.

Com dois painéis de excelência, o primeiro painel vai contar com El Corte Inglés, Google Portugal, Wells, PAEZ e Sephora Portugal e o segundo painel com Lanidor, Mercadão, Viriatinhos e CTT.

Para assistir a esta conferência, inscreva-se gratuitamente aqui.