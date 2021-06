Importância do e-commerce em debate em mais uma conferência dos CTT

Dinheiro Vivo 01 Junho, 2021 • 08:30 Partilhar este artigo Facebook

O presidente executivo dos CTT, João Bento, abre mais esta sessão dos CTT e-Commerce Moments, subordinada ao tema "The next normal. Becoming stronger with e-Commerce". Segue-se a intervenção de Alberto Pimenta, Head of E-Commerce dos CTT, que destacará algumas tendências do comércio eletrónico num contexto pós-pandemia.

A conferência terá duas mesas redondas, a primeira sobre "The future of retail. Driving the growth with e-Commerce", que junta representantes de várias empresas do retalho especializado, nomeadamente, Juan Redondo, Chief Digital Transformation Officer da Parfois, Joana Rocha, e-Commerce Manager da hôma, Jorge Simões, Head of Marketing & e-Commerce da SportZone, Carolina Afonso, Diretora de Marketing e Digital do Gato Preto e Patrícia da Costa, Key Account & Trade Marketing Manager da L´Óreal.

Um segundo painel vai debater as boas práticas adotadas por Pequenas e Médias Empresas que cresceram ou surgiram no comércio eletrónico aproveitando o contexto de pandemia. Contará com a participação de Carlos Silva, Administrador Executivo da InvestBraga, Sílvia Correia, Consultora de Marketing da Creative Zone, Fernando Igreja, Executive Board Member da eupoupo, Hugo Sousa, Diretor-Geral da HMS Sports e João Barreiros, co-CEO da DoZero.

No final da sessão, que decorre entre as 9.00 e 13.00, a partir do auditório dos CTT, em Lisboa, serão distinguidas as melhores práticas de empresas que estão presentes nos serviços dos CTT Criar Lojas Online e CTT Comércio Local.

João Sousa, administrador dos CTT, encerrará a sessão.