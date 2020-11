Veja em direto. O futuro do comércio em tempos de pandemia em debate

Dinheiro Vivo 11 Novembro, 2020 • 08:46 Partilhar este artigo Facebook

A vida tem tomado novos rumos devido ao contexto de pandemia. Todos os setores têm-se vindo a adaptar e a área do retalho online em termos da logística das entregas não é exceção.

É nesse sentido, e para perceber a resposta estruturada e planeada dos CTT que o "CTT e-Commerce Day" está de volta para a 5ª edição e realiza-se este dia 11 de novembro a partir das 9h30, em formato digital.

Em formato de conferência sobre e-Commerce e em parceria com o Dinheiro Vivo e a TSF, este evento vai acontecer virtualmente e presencial, mas só para alguns oradores, com a temática "The future of e-Commerce. Adapting to the new normal".

Ao longo do evento irá acompanhar dois painéis, onde cada um terá cinco oradores. O primeiro painel vai contar com grandes marcas do retalho para discutir as tendências do futuro do e-Commerce no contexto de pandemia num debate intitulado de "The new normal in retail. The great leap of e-Commerce".

Por outro lado, o segundo debate tem como título "Adapting towards the peak season under the pandemic crisis", e promete mostrar como é que os CTT estão a viver em contexto de pandemia e quais são as perspetivas tendo em conta a temporada que se aproxima.

"The future of e-Commerce. Adapting to the new normal"

09h30 - Abertura

João Bento, CEO, CTT

João Torres, Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor

10h30 - CTT e-Commerce Report 2020. Market insights

Alberto Pimenta, Head of E-Commerce, CTT

11h00 - Painel 1 - The new normal in retail. The great leap of e-commerce

António Ribeiro, Head of E-Commerce, El Corte Ingles

Joana Bastos dos Santos, Google Portugal

João Maria Jerónimo, Head of Digital and E-Commerce, Wells

Ricardo Ortigão Ramos, General Manager, PAEZ

Marta Lousada, E-Commerce & Digital Manager, Sephora

12h00 - Painel 2 - Adapting towards the peak season under the pandemic crisis

Pedro Bordonhos, Head of E-Commerce, Lanidor

Gonçalo Soares da Costa, Founder & CEO, Mercadão

André Serrano, Viriatinhos

Alberto Lopez, Operations & Logistics Manager, CTT

13h00 - Encerramento

João Sousa, Executive Board Member, CTT