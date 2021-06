Sob o tema "The next normal. Becoming stronger with e-Commerce", os CTT, em parceria com a TSF e o Dinheiro Vivo, realizaram na passada terça-feira, entre as 09h00 e as 13h00, a Conferência CTT e-Commerce Moments, que contou com a presença de dois painéis de oradores bastante reconhecidos: o primeiro painel contou com Parfois, hôma, Gato Preto, SportZone e L"Oreal e o segundo painel com InvestBraga, Creative Zone, eupoupo.com, HMS Sports e DoZero.

A Conferência foi transmitida em ​​​​​​​live streaming mas pode acompanhar tudo no vídeo seguinte.