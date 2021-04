Primeiro carregador ultrarrápido na A1 inaugurado em Santarém

Dinheiro Vivo 30 Abril, 2021 • 10:30 Partilhar este artigo Facebook

A Área de Serviço de Santarém recebeu o primeiro carregador ultrarrápido da A1, que permite carregar em poucos minutos. Parceria entre EDP, bp e Brisa vai facilitar mobilidade elétrica nas autoestradas nacionais.

Já estão operacionais na A1 - Autoestrada do Norte - os primeiros dois pontos de carregamento rápido e ultrarrápido da parceria entre a bp, a Brisa e a EDP Comercial, no âmbito da rede Via Verde Electric. Os carregadores foram instalados na Área de Serviço de Santarém, no sentido Norte/Sul, uma localização estratégica entre as duas principais cidades do país, Lisboa e Porto. Os equipamentos escolhidos são dos mais modernos e inovadores do mercado.

É agora mais fácil, cómodo e previsível para os utilizadores de mobilidade elétrica percorrerem longas distâncias, fora dos centros urbanos. Com o carregador ultrarrápido, de 150kW, é possível carregar o equivalente a 100 quilómetros de autonomia em menos de dez minutos, diminuindo de forma significativa o tempo de paragem. Este é o primeiro carregador ultrarrápido da bp e da EDP em Portugal. É também o primeiro desta autoestrada, onde em 2020 passaram em média 26 mil veículos por dia. Foi também instalado um carregador rápido, de 50kW, que permite o carregamento simultâneo de duas viaturas, em AC e DC.

Até ao final do ano, a bp, a Brisa e a EDP Comercial esperam equipar mais quatro áreas de serviço com carregadores rápidos e ultrarrápidos, na A1 e na A2, assegurando desta forma que há mais e melhores opções de carregamento elétrico a Norte e a Sul, em dois dos principais eixos rodoviários. Todos os equipamentos estarão ligados à rede pública MOBI.E. Com a utilização do Cartão Mobilidade Elétrica EDP, os clientes da empresa com contrato de eletricidade terão 25% de desconto no carregamento até ao final de junho.

Os espaços destinados à mobilidade elétrica estarão devidamente identificados junto às áreas de serviço Colibri, fazendo parte da Via Verde Electric, a nova rede de pontos de carregamento rápidos e ultrarrápidos que a Brisa está a implementar nas suas autoestradas. Este conceito junta os principais players do setor num esforço coletivo pela evolução do carregamento público em Portugal e será um passo fundamental na descarbonização do país. É através de parcerias como esta, que envolvem empresas de diferentes setores num objetivo comum, que será possível oferecer mais opções de carregamento, em localizações cada vez mais diversas e abrangentes, um contributo essencial para a mobilidade elétrica.

Aceleração da mobilidade elétrica

A inauguração destes pontos de carregamento constitui um marco importante na política de sustentabilidade da bp, que tem vindo a trabalhar para criar soluções energéticas alternativas ou produtos com consumos mais eficientes, com vista à redução das emissões de carbono. A bp trabalha diariamente para evoluir no seu propósito de "re-imaginar" a energia para as pessoas e para o planeta, como parte da jornada #bpNetZero. Em Portugal há 92 anos, a bp é hoje uma empresa integrada de energia focada no fornecimento de soluções para os clientes e tem como compromisso tornar-se numa empresa com zero emissões líquidas de carbono até 2050 ou antes e ajudar o mundo a atingir o mesmo objetivo.

A rede Via Verde Eletric é a resposta da Brisa à necessidade de acelerar a descarbonização do tráfego rodoviário, através da facilitação da mobilidade elétrica. Até ao final de 2021, com a bp e a EDP, e com os restantes parceiros da Via Verde Electric, todas as autoestradas da Brisa estarão servidas por um total de 82 postos de carregamento rápido e ultrarrápido (dos 50kW aos 350kW), instalados em 40 áreas de serviço. Até ao verão deste ano, já será possível atravessar por autoestrada o país, de norte a sul, num carro elétrico, com total segurança e conforto de carregamento. A Brisa tem como objetivo atingir a neutralidade carbónica até 2045.

Líder na escolha dos clientes para carregamentos na via pública, a EDP Comercial já emitiu mais de 25 mil cartões para utilização na rede MOBI.E, que já foram utilizados para fazer mais de 140 mil carregamentos, evitando a emissão de 1.200 toneladas de CO2 para o planeta. Enquanto Operador de Postos de Carregamento, a EDP Comercial foi também a empresa que mais cresceu em 2020. Para 2021, a empresa quer ter mais de 1.000 pontos de carregamentos em todo o país e continuar a desenvolver as melhores soluções também para o carregamento privado em moradias, condomínios e empresas.

